FdI "massacra" Scanzi per l'auto parcheggiata sul posto per i disabili

Circa un mese fa, Andrea Scanzi è entrato nell'occhio del ciclone per aver parcheggiato il suo suv occupando contemporaneamente due posti riservati ai disabili ad Arezzo, la sua città. Era il 16 ottobre, dal giornalista non sono arrivate le scuse per quel gesto ma ha continuato a pontificare dal trono sul quale si è seduto ormai tempo fa. È uno dei giornalisti più influenti del web, ha un seguito molto elevato e oggi, nonostante sia passato del tempo, sarebbe stato il momento giusto per spendere qualche parola sul tema. Ricorre infatti il 3 dicembre la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Occupare con l'auto i posteggi riservati ai diversamente abili è un gesto profondamente irrispettoso e un personaggio in vista come lui non dovrebbe mai cadere in certi errori, nemmeno se si tratta di pochi minuti. Ed è approfittando della ricorrenza odierna che la senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti, responsabile nazionale del dipartimento Pari Opportunità, famiglia e valori non negoziabili, ha voluto commentare quanto accaduto lo scorso 16 ottobre. " Il gesto di cui si è reso protagonista e responsabile il giornalista Andrea Scanzi lo scorso ottobre ad Arezzo, quando con il suo Suv parcheggiò sulle strisce riservate ad un posto auto per disabili, è purtroppo il segno di quella grave assenza di attenzione e sensibilità che viene troppo spesso riservata, nel vivere sociale, al mondo della disabilità. Non va sottovalutato perciò quanto accaduto ma va condannato con fermezza ", ha detto la senatrice, inserendo il gesto del giornalista nel più ampio contesto delle infrazioni simili che si compiono quotidianamente nel Paese. " Quella che a prima vista può sembrare solo una superficialità, rivela invece un male più profondo e dimostra quanto occorra lavorare per creare i presupposti di un welfare inclusivo e ispirato ai principi di pari opportunità che non discrimini le persone disabili e che sia in grado di formare una coscienza collettiva di condivisione ", ha concluso Isabella Rauti.