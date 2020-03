La bancaria: "A lavoro senza guanti né mascherine. Riceviamo diversi clienti anziani"

"Da più di una settimana lavoriamo a turni, un giorno a casa, uno in filiale". Inizia così il racconto di Simona (nome di fantasia), che lavora in una filiale di Milano di una banca (una delle più grandi d'Italia). Dalle sue parole emerge che, nonostante le apparenze e le rassicurazioni, chi lavora in banca è lasciato allo sbando: "Ad oggi non abbiamo né mascherine né guanti. Il problema è che spesso abbiamo a che fare con clienti anziani, quelli più esposti al coronavirus, che non usano internet e magari devono venire per forza in banca perché hanno la tessera bancomat scaduta, smagnetizzata o perché hanno bisogno di contanti".

Simona si preoccupa per la sua salute ma anche per quella dei clienti, sa bene che anche un asintomatico può trasmettere il virus. E chi ha contatti con tante persone è come se fosse sul fronte, a combattere una battaglia invisibile. Con poche informazioni e quasi nessuna protezione. "Ci hanno fatto attaccare dei cartelli su alcune sedie su cui c'è scritto che i clienti non devono oltrepassare una certa linea per non avvicinarsi troppo".

La sua preoccupazione aumenta una settimana fa, quando il suo capo un giorno non si presenta a lavoro. "Abbiamo avvertito l'ufficio del Personale perché nessuno di noi impiegati aveva la possibilità di autorizzare alcune operazioni. Così un collega è stato abilitato e, di fatto, ha fatto le funzioni di dirigente. Ci hanno detto che il nostro direttore aveva avuto un problema in famiglia, ma senza aggiungere di più. Dopo alcuni giorni siamo venuti a sapere che sia la moglie che il figlio avevano la febbre e altri sintomi. Lui stava bene e pensare di venire lo stesso a lavoro ma, sentito il Personale, gli hanno detto di restare a casa. Dopo una settimana - prosegue Simona - il direttore ci manda un messaggio su WhatsApp in cui ci scrive che la moglie e il figlio avevano una leggera forma di coronavirus e che eprtanto anche lui, pur non avendo alcun sintomo, doveva restare a casa per sicurezza. Ma cosa vuol dire - si chiede Simona - una legegra forma di coronavirus? O ce l'hai o non ce l'hai? E poi noi siamo stati in contatto con lui, prima se restasse a casa. Però da protocollo non ci sono problemi, dobbiamo continuare a lavorare e venire in filiale". Il sindacato, contattato, conferma che si deve restare a casa solo se si hanno avuti contatti diretti con un soggetto risultato positivo al virus.

Simona è in ansia anche per suo figlio, che ha lasciato ai genitori che, pur non essendo molto anziani, rientrano comunque in quella fascia di età considerata più a rischio. A un certo punto ci racconta, con un misto di rabbia e di ironia, di una mail che la sua banca ha inviato a tutti i dipendenti. Il ceo dell'istituto bancario ringrazia tutti i dipendenti e promette loro "sei giornate di ferie aggiuntive" che potranno utilizzare alla fine dell'emergenza coronavirus e fino alla fine di novembre. Se non li utilizzeranno tre giorni saranno monetizzati." Ci daranno il premio se tutto andrà bene - commenta Simona -. Chissà se ci arriveremo, però. Sinceramente preferirei lavorare in tutta sicurezza, per noi, per i nostri cari e per i clienti".