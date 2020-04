Tutti i rischi del contagio ​per chi usa un bancomat

Il Coronavirus c'è praticamente ovunque: se nell'aria resiste per un tempo comunque breve, dobbiamo stare attenti anche quando andiamo a fare compere, e non per il distanziamento sociale, ma per i rischi legati a monete, banconote ma soprattutto bancomat.

Più pagamenti digitali e online

Un paper della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri) con sede a Basilea, in Svizzera, racconta che il Covid-19 sta cambiando molte abitudini giornaliere, riducendo l'utilizzo dei contanti a favore dei pagamenti online e digitali. Come si legge sul Messaggero, la previsione è di un aumento esponenziale di questi sistemi che " potrebbe aprire un solco nell'accesso agli strumenti di pagamento e impattare negativamente sugli anziani ", che sono i soggetti più a rischio " e su chi non ha un conto corrente ".

I rischi dei bancomat

È per questo motivo che i ricercatori, mettendo in guardia dall'uso manuale di banconote e monete tramite i quali si può trasmettere il Coronavirus, pongono l'accento sui rischi legati soprattutto al bancomat, quando si digitano i tasti del pin durante un prelievo o quando si prende in mano una carta di credito dal momento che il virus sopravvive più a lungo sulla plastica.

Per limitare i rischi di contagio, una transazione pù sicura è quella "contactless" (appoggiando il bancomat senza digitare il pin) o direttamente tramite smartphone, metodi che si stanno diffondendo sempre di più con un ritmo accelerato a discapito delle banconote e monete. Per azzerare, o quasi, il rischio legato al tocco di una carta di credito, si potrebbero indossare dei guanti.

Ritorno al passato

La paura-psicosi del contagio è ormai così estesa che per far tornare la fiducia nel contante alcune " banche centrali come la Bank of England, la Bundesbank, la Bankf of Canada o quella del Sud Africa stanno comunicando di continuare ad accettare il cash e, in alcuni casi, sono impegnate a sterilizzare e porre sotto quarantena le banconote " si legge nella nota della Bri. Altre, invece, guardano al futuro indipendentemente dal Coronavirus e " stanno incoraggiando i pagamenti contactless ".

Durante le crisi del passato, osserva la Bri, " la domanda di contanti spesso aumentava perché i consumatori cercavano una riserva di valore stabile e un mezzo di scambio, ma attualmente la situazione è differenziata da paese a paese ".

I rischi della tecnologia