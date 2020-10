Il bar chiede il conto a Conte: "3580 euro per lavorare e devo chiudere? Ora me li rendi"

La protesta del personale della ristorazione, dello spettacolo, e di tutti quei settori che stanno pagano il prezzo più alto per le chiusure del Dpcm non accenna a fermarsi. La paura è sempre una: fallire. E quando questo spettro si avvicina per colpe non proprie, la rabbia di chi vede andare in fumo anni di lavoro, e investimenti, cresce. A maggio gli imprenditori di ogni settore sono stati chiamati a una maggiore responsabilità e invitati ad adeguare i locali alle disposizioni per garantire la sicurezza di avventori e clienti. Plexiglas, sanificazioni, disinfettanti e tutto quanto potesse renderli agibili in un momento di massima emergenza. Loro si sono adeguati, hanno speso e hanno provato a creare una nuova normalità ma il Dpcm del governo ha stroncato le gambe, ad alcuni per sempre. Per questo motivo un barista di Livorno ha deciso di protestare e di chiedere il conto a Giuseppe Conte per quanto speso pochi mesi fa per adeguarsi, ora che è costretto a chiudere le sue serrande alle 18.

A raccontare la storia di Andrea Scali, che è quella di tantissimi suoi colleghi, è Repubblica, che ha raccolto la sua testimonianza e la particolare forma di protesta nei confronti del governo. " È una mazzata per un locale come il nostro che in questi anni si è specializzato in aperitivi e cocktail: una fascia di consumazione che rappresenta la gran parte del nostro fatturato, circa il 75%. Noi ci siamo attrezzati. Bar e ristoranti rispettano le regole. Qui il virus non si prende ". Scali, 58 anni e titolaredi uno dei bar più noti di Livorno, dopo l'annuncio del presidente del Consiglio ha deciso di prendere in mano penna e calcolatrice per fare due conti, mettendo in colonna le spese sostenute per l'adeguamento del suo locale al Dpcm ed è stato molto preciso. 250euro per la sanificazione dei locali, 1.180euro per la macchina all'ozono. 950euro per i divisori in plexiglas, 900euro per i dispositivi HCCP, 300euro al mese aggiuntivi per le sanificazioni. Per un totale di 3.580euro. " E ora devo chiudere? Allora me li rendi ", conclude nel suo foglio Andrea Scali, un conto che è stato affisso alla vetrina del suo locale.