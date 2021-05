Barbara Berlusconi di nuovo incinta: è in attesa del quinto figlio

Un'altra cicogna in arrivo per Barbara Berlusconi, in dolce attesa del suo quinto figlio. Il parto è previsto per metà novembre e ancora non è stato reso noto il sesso nel nascituro. Per la figlia di Veronica Lario e di Silvio Berlusconi questo sarà il quinto figlio, il terzo con il compagno Lorenzo Guerrieri, noto imprenditore del settore immobiliare. Barbara Berlusconi, 36 anni, è entrata nel quarto mese di gravidanza. Il nuovo arrivato farà compagnia ad Alessandro, nato nel 2007 e a Edoardo, nato nel 2009, frutto della relazione della terzogenita di Silvio Berlusconi con l'imprenditore Giorgio Valaguzza, e a Leone (2016) e Francesco (2018) nati dall'amore con il suo attuale fidanzato.

La famiglia Berlusconi è pronta a crescere ancora. Poco dopo la diffusione della notizia, è stata la stessa Barbara a confermare il lieto evento con un bellissimo ritratto di famiglia condiviso sul suo profilo Instagram. " La famiglia si allarga... Speriamo che questa volta sia femmina!!! Oppure mi toccherà chiamarlo Quinto ", ha scherzato la figlia del leader di Forza Italia, che dopo quattro maschietti ora vorrebbe diventare mamma di una femminuccia. Barbara Berlusconi è apparsa raggiante in foto insieme ai suoi cinque uomini, pronta ad affrontare l'ennesima sfida della maternità con il piglio che l'ha sempre caratterizzata.

Le gravidanze non hanno mai fermato Barbara Berlusconi, da ormai molti anni impegnata nelle aziende di famiglia. Attualmente è amministratore delegato della Holding 14 che gestisce insieme ai fratelli Luigi ed Eleonora. La Holding 14 controlla il 21,42% di Fininvest ed è impegnata soprattutto negli investimenti per lo sviluppo di nuove start up e nel digitale. Ma la terzogenita di Silvio Berlusconi dimostra grande interesse anche nel campo dell'arte, attraverso la galleria d'arte contemporanea Cardi Gallery. In più è impegnata nella filantropia e nel sociale, a sostegno di progetti educativi per gli studenti con disturbi dell'apprendimento.

Il quinto figlio di Barbara Berlusconi arriverà a pochi mesi dalla nascita del primogenito di Luigi Berlusconi e di sua moglie Federica Fumagalli. L'evento è atteso per questa estate. La coppia si è unita in matrimonio lo scorso ottobre, una cerimonia intima e privata nel pieno rispetto della normativa contro il contagio da coronavirus. Alla festa nella tenuta di famiglia in Brianza aveva preso parte anche Silvio Berlusconi, reduce dal ricovero al San Raffaele per Covid.