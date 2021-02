Nipotino in arrivo per Berlusconi. Luigi e Federica aspettano un maschietto

La famiglia Berlusconi si allarga. Silvio Berlusconi è pronto a dare il benvenuto a un nuovo nipotino. Luigi Berlusconi, figlio del Cavaliere e di Veronica Lario, aspetta un bambino dalla moglie Federica Fumagalli. L'annuncio del fiocco azzurro in casa Berlusconi arriva in esclusiva dalle pagine del settimanale Chi, in edicola mercoledì 17 febbraio.

La coppia ha sempre scelto la riservatezza, ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che Federica Fumagalli, 31 anni, è entrata nel quarto mese di gravidanza e Luigi Berlusconi, il più giovane dei figli di Silvio Berlusconi, non potrebbero essere più felice. La nascita del piccolo è attesa per l'estate inoltrata, ma sul nome c'è ancora il massimo riserbo anche se trapela l'estrema felicità del leader azzurro e di tutta la famiglia.





Ilarriva a coronamento di dieci lunghi anni d'amore. La coppia, che si è laureata alla Bocconi - lui in Economia e lei in Giurisprudenza - si era conosciuta nel 2011 durante una serata con gli amici trascorsa in un noto locale milanese. Luigi, che deve il proprio nome al nonno paterno, lavora nel campo della finanza, mentre Federica, che proviene da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero, lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi e comunicazione. L'annuncio del loroera arrivato, sette anni dopo il loro primo incontro, proprio sulle pagine della rivista Chi, che li aveva immortalati durante una vacanza romantica a Saint Moritze che oggi lancia la notizia esclusiva dell'arrivo di un nuovo erede in casa Berlusconi.