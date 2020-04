Covid-19, dimessa la paziente più piccola: ha due mesi

Rappresenta la forza della vita, la bimba guarita dal Coronavirus a soli due mesi. Era stata ricoverata nell’ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari lo scorso 18 marzo insieme alla mamma, positiva al Covid anche lei e oggi sono tornate a casa perché il doppio tampone ha dato esito negativo. Si tratta della più piccola paziente che ha contratto il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, risultata positiva al Covid-19, era stata ricoverata nel reparto di malattie infettive. Mamma e figlia sono state curate insieme attraverso la collaborazione ed il coordinamento dei medici dell'ospedale pediatrico e del Policlinico di Bari.

Quando la mamma ha sviluppato la polmonite, infatti, i medici del pediatrico si sono messi in contatto con i colleghi del reparto di malattie infettive del Policlinico di Bari e hanno effettuato consulenze continue per le cure senza separarla dalla figlia. La bambina dopo pochi giorni ha smesso di avere la febbre (unico sintomo stando a quanto dice la madre nel video) e anche la polmonite della mamma è guarita in poco tempo fino al risultato negativo del doppio tampone.

" Questi risultati sottolineano la professionalità dei nostri operatori sanitari che durante questa emergenza stanno dimostrando ogni giorno competenza e spirito di sacrificio, ma ci ricordano anche che la specificità pediatrica, il prendersi cura di mamma e bambino è un valore imprescindibile che solo in strutture dedicate alla cure pediatriche può essere assicurata adeguatamente. La guarigione della neonata e della sua mamma è il modo migliore per festeggiare la Pasqua " ha dichiarato in una nota per la stampa il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.

" Ce l'abbiamo fatta, è stata abbastanza dura. " ha dichiarato la giovane mamma nel video pubblicato sulla pagina Instagram del Policlinico ("polibari2020") che riportiamo di seguito.