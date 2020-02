Bari, fratture agli agenti e pantera danneggiata: fermato ghanese

Si è introdotto furtivamente all'interno di un'azienda sita nella zona industriale di Monopoli (Bari) poi, scoperto da un dipendente, si è scagliato contro di lui ed ha aggredito e mandato in ospedale due poliziotti, rimasti feriti in modo serio.

Protagonista in negativo della vicenda è un pluripregiudicato ghanese di 28 anni, tratto in arresto dagli uomini della questura di Bari con le accuse di violazione di domicilio e danneggiamento che vanno ad aggiungersi a quelle di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Come riportato dalla stampa locale, l'episodio si è verificato nel corso del primo mattino di ieri, mercoledì 5 gennaio. Sono all'incirca le 6:30, quando uno dei dipendenti dell'azienda monopolitana, un autotrasportatore, giunge sul luogo di lavoro e smonta dal proprio mezzo per aprire il cancello di accesso.

In quel momento si rende conto della presenza dello straniero, a cui intima di uscire dalla proprietà privata. Tutto inutile, dato che il ghanese, in evidente stato di alterazione psico fisica, rispedisce indietro la richiesta al mittente. L'autista, pertanto, utilizza il proprio cellulare per contattare telefonicamente l'istituto di vigilanza privata Marpol, a cui inoltra una segnalazione di furto. In breve, sul posto giunge pertanto una guardia giurata, che ripete nuovamente all'extracomunitario la richiesta di uscire dalla proprietà dell'azienda.

Furioso, il 28enne si scaglia allora contro il vigilante, aggredendolo con veemenza, mentre il dipendente contatta prontamente le forze dell'ordine chiedendo un rapido intervento.

Sul posto una pattuglia della squadra volanti di Bari: gli agenti scendono dalla pantera per aiutare la guardia giurata e l'autotrasportatore, in balia della violenza del facinoroso.

Dopo aver visto sopraggiungere gli uomini in divisa, quest'ultimo ha immediatamente cambiato obiettivo, scagliandosi contro di essi e costringendoli a ricorrere all'uso dello spray urticante per avere la meglio su di lui. A supporto degli agenti arrivano anche i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Monopoli, che aiutano i colleghi a bloccare a terra il malvivente ed a caricarlo a bordo della pantera.

Durante il tragitto verso l'ospedale San Giacomo, il 28enne, ancora fuori di sè, ha anche danneggiato l'interno della vettura di servizio, colpita con forti calci.

Al pronto soccorso il ghanese è risultato illeso e quindi subito dimesso. Diverso il discorso per due degli agenti intervenuti, che hanno ricevuto una prognosi di 30 giorni: il capo equipaggio ha riportato fratture alla zona costale, mentre il collega una frattura alla mano sinistra.

Arrestato, il ghanese, risultato pluripregiudicato per reati dello stesso genere, è stato direttamente trasferito dietro le sbarre del carcere di Bari, e per lui si è proposta un'istanza di espulsione. Ancora in corso di svolgimento le indagini circa il suo "status" sul territorio nazionale. Il giudizio direttissimo, invece, è in programma per domani, venerdì 7 gennaio.