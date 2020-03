Bari, il sindaco: "I video in giro per la città sono nelle mani della procura"

Bari è blindata, ci sono posti di blocco delle forze armate in tutte le zone della città (come d'altronde anche in altri Comuni italiani) e stanno collaborando gli agenti della polizia locale con i carabinieri, la polizia di Stato e gli agenti della guardia di finanza che in questi giorni stanno effettuando dei controlli nelle zone dove si è registrato maggior assembramento e nei circoli ricreativi rimasti aperti nonostante il divieto. " A tutte le mogli che vedono i loro mariti uscire per andare a giocare a carte, dico, lasciateli fuori di casa " esorta il sindaco pugliese Antonio Decaro che, oltre ad essere il primo cittadino di Bari, è anche il presidente dell'Anci (l'associazione nazionale comuni italiani).

Ma non solo. In questi giorni stanno facendo il giro del web, sui social network, i video di Decaro che gira per le vie della città convincendo la gente a tornare a casa. " Bene - specifica - quei video che avete visto girare nella zona di San Pio o nella zona dell'ex Chiringuito sono nelle mani della procura della Repubblica e quelle persone presenti nei filmati sono state denunciate. ".

Antonio Decaro parla a nome degli 8mila sindaci italiani e, come dichiarato da lui stesso, ha chiesto al Governo l'inasprimento delle sanzioni per chi viola i decreti, "perchè è vero che l'articolo 650 prevede un reato penale, ma abbiamo chiesto anche una sanzione amministrativa, rigida, immediata e ampia, la cosiddetta multa, nei confronti delle persone che escono senza motivo e senza poter dimostrare dove stanno andando. Vorremmo una multa salata e immediata, in modo da creare l'effetto deterrente".

Decaro lo dice dopo aver partecipato ad una videoconferenza con i presidenti delle Regioni, i rappresentanti del Governo e le autorità sanitarie nazionali e continua a esortare i suoi concittadini a rimanere a casa. Intanto a Bari sono milleduecentonove le persone identificate solo dalla polizia locale, a cui si devono aggiungere quelle identificate dalle altre forze dell'ordine.