"Hanno vinto i vaccinati". Bassetti contro i "partiti dell'antiscienza"

“Hanno vinto i vaccinati contro i partiti dell'antiscienza” . Commentando i risultati delle elezioni amministrative con Adnkronos Salute, Matteo Bassetti ritiene che gli italiani abbiano fatto la scelta giusta bocciando chi per mesi ha attaccato i vaccini. “Ha perso – ha spiegato – chi nei partiti diceva che le varianti sono create dall’antidoto, che ammazzerebbe le persone; è stato sconfitto chi affermava che si deve essere liberi di non immunizzarsi, chi parlava di cure domiciliari alla mago Merlino".

La lettura di Bassetti

Anche durante la trasmissione di Radio Cusano Campus L’Italia s’è desta, Bassetti ha picchiato duro contro gli anti vaccinisti. “La politica che è andata dietro ai complotti – ha aggiunto – e ha detto che i vaccini facevano male ha preso una forte bastonata alle elezioni” . Bassetti auspica che adesso si possa favorire una sostanziale inversione di rotta, poiché gli elettori hanno dimostrato di avere le idee chiare. Con una maggioranza netta hanno fatto capire di apprezzare le scelte del governo Draghi per ciò che riguarda l’intenso programma della campagna vaccinale e di non credere “a chi ha lisciato il peso all'antiscienza” .

La tesi sostenuta da Bassetti non trova supporto ovunque. Nel consiglio comunale di Trieste, infatti, dovrebbe entrare una rappresentante della lista No-vax 3V, che ha preso il 4%. “Parliamo di una cosa molto locale in una Regione problematica da questo punto di vita - ha comunque sminuito l'infettivologo - ho lavorato in Friuli e già in passato ricevevo molti affronti da quel mondo” .

L'attacco alla politica