“Mi fa schifo la politica che va contro la scienza”. Il duro sfogo di Bassetti

Il professore Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive ospedale San Martino di Genova, ha spiegato all’Adnkronos cosa non ama della politica e dei suoi protagonisti: "Trovo molto pericoloso dividersi, come stanno facendo alcuni partiti, sulla scienza che è una e unica. Vedere oggi alcuni politici completamente contro la scienza e la medicina, che puntano il dito contro medici e infermieri che hanno lavorato pancia a terra per due anni e mezzo salvando migliaia di vite, mi fa schifo".

Bassetti: "Meglio tardi che mai"

L’esperto si è detto invece soddisfatto del fatto che adesso, finalmente, per i soggetti positivi asintomatici la quarantena sarà portata a 5 giorni, dai sette attuali, con un esito negativo del test. Anche se ha tenuto a dire che l’Italia è stata tra gli ultimi Paesi a fare questa scelta in Europa e diversi mesi dopo gli Stati Uniti. “Meglio tardi che mai, anche se la direzione dovrebbe essere quella di eliminarla completamente", ha aggiunto l’infettivologo genovese. Anche perché, come ha spiegato Bassetti, oggi il Covid “è un'infezione come molte altre per le quali non vi è l'obbligo di alcuna quarantena o isolamento fiduciario. Considerare il Covid come altre malattie infettive, prevenibili e curabili, è un modo di imparare a conviverci".

Trattare il Covid come altre malattie infettive

Secondo il medico, la riduzione della quarantena a 5 giorni è comunque una decisione che arriva tardi per noi italiani, soprattutto quando ci sono altri Paesi, come per esempio Israele, che da circa un anno danno ai positivi asintomatici 5 giorni di isolamento. Il professore sarebbe dell’idea di eliminare del tutto la quarantena, iniziando invece a trattare questa malattia infettiva come tante altre, che vengono gestite senza giorni di isolamento.