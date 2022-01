L'appello di Bassetti: "Liberate chi non ha sintomi"

Riguardo alla misura anti-Covid della quarantena, sarebbe necessario prevedere delle eccezioni almeno per gli operatori sanitari ed altri lavoratori essenziali. Questa l'idea avanzata dal dottor Matteo Bassetti che, in un intervista concessa a Il Giorno, chiede di far lavorare certe categorie in caso di positività senza sintomi.

Una proposta che non mancherà di far discutere, dal momento che a causa delle misure emanate dal governo, in tanti si troveranno di fatto impossibilitati a lavorare. Eppure, secondo il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, "con Omicron il tracciamento compulsivo non ha senso, stiamo andando verso un lockdown di fatto. I sanitari e altri lavoratori essenziali, se positivi ma asintomatici, devono essere esentati dalla quarantena e poter lavorare".

Bassetti riconosce che i vari provvedimenti dell'esecutivo, fra cui la quarantena, stanno bloccando il Paese. Da qui, a suo dire, la necessità di ideare " due binari separati, uno per i lavoratori essenziali, come i sanitari, e uno per gli altri ".

" Il medico o l'infermiere positivo asintomatici devono lavorare: hanno tre dosi e vestono per ore i dispositivi di protezione ", spiega Bassetti, come riportato da Il Giorno. " Se non vogliamo che gli ospedali si fermino, serve un cambio di passo. Oggi, con questa circolazione del virus, non possiamo considerare i 190mila contagiati quotidiani tutti uguali: solo i sintomatici si devono isolare ", aggiunge. La quarantena, secondo l'infettivologo, deve essere annullata anche per gli operatori scolastici, dei trasporti e della grande distribuzione. Certe categorie, insomma, dovrebbero essere esentate.

E se un tempo c'era la corsa per trovare il cosiddetto asintomatico, ora Bassetti scombina le carte, arrivando a dire che " la gente si fa un tampone per moda, perché gli garba, ormai ". " Basta fare tamponi agli asintomatici, adesso non ha senso: un anno fa probabilmente sì ", afferma il direttore della clinica di malattie infettive, " il contact tracing è andato perso e stiamo implodendo. Non c'è il lockdown del governo, ma dalle quarantene ".

Quanto alle scuole, l'infettivologo dichiara che i giovani si stanno contagiando al di fuori degli istituti scolastici, non dentro le aule. Chiudere tutto, pertanto, sarebbe un errore. Bassetti afferma inoltre che " la campagna vaccinale dei più piccoli sta andando male ", e si riserva la possibilità di vedere più avanti cosa fare. Effettuare degli screening a tappeto porterebbe alla scoperta di un ingente numero di positivi, secondo il medico, e le scuole verrebbero inevitabilmente chiuse. " Torniamo alla logica medica: se un bambino ha il raffreddore o la febbre sta a casa, se sta bene va in classe ", è la sua conclusione.