"Basta campagna del terrore". La profezia di Zangrillo su settembre

Alberto Zangrillo, in un'intervista rilasciata al Corriere della sera, ha fatto il punto sull'attuale situazione epidemiologica italiana e ha sottolineato come la comunicazione dell'ultimo periodo non sia adeguata al momento. " Trovo inutili e dannosi i bollettini quotidiani con i dati sui contagi. Rincorrendo i numeri e le fantasie di pseudo-scienziati perdiamo di vista le basi fondamentali dell’umanità ", ha sottolineato il primario dell'unità operativa di Anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele.

La base da cui ripartire è la vaccinazione, come dimostrano le tipologie di pazienti che ogni giorno arrivano nel suo pronto soccorso, dove " si sta presentando un numero maggiore di positivi che, però, nella maggior parte dei casi possono essere subito mandati a casa. I ricoveri riguardano chi non si è vaccinato ". Per questo motivo occorre convincere gli scettici che " chi si vaccina è protetto dalla malattia in forma grave e dal rischio di morte " ma per il medico non è con la paura che si raggiungerà l'obiettivo.

Da primario e da esperto, Zangrillo ci tiene a precisare che " più che parlare di Green pass ed entrare nel tema delle libertà individuali, da medico preferisco dare l’esempio. E invitare la gente a comportarsi con senso di responsabilità ". Ma questo punto oggi non sembra prioritario nella campagna vaccinale: " Purtroppo, la speculazione politica fa diventare le misure anti-Covid di parte. E tutto ciò confonde i cittadini ". Nonostante la vaccinazione sia una priorità in questo momento, Alberto Zangrillo ha voluto ribadire che " i cittadini non vanno spaventati affinché reagiscano come voglio io ". Ciò sottintende l'abbandono di quella che chiama " campagna del terrore ", che il medico è convinto " distolga l’attenzione e le forze dai veri problemi ".

Come ben spiega Alberto Zangrillo, è impossibile pensare di vaccinare tutti: " L’asino non diventerà mai un purosangue! Non lo dico, beninteso, in tono offensivo. Mi limito a un dato di fatto ". A supporto della sua tesi, il primario ha citato uno studio autorevole: " Come scritto anche da Nature, quasi il 20% della popolazione non si vaccinerà. E su questo c’è poco da fare. C’è uno zoccolo duro di scettici che è difficile da scalfire ".

Allo stato attuale delle cose, con l'emergenza sanitaria legata al coronavirus ormai rientrata, per Zangrillo è tempo di guardare avanti, " di occuparsi degli altri malati: gli oncologici, i cardiopatici, chi ha malattie neurologiche e patologie croniche ". Negli ultimi 18 mesi tutta l'attenzione è stata concentrata sui malati Covid ma adesso occorre tornare alla normalità, ai " malati dimenticati, con situazioni che si stanno riacutizzando e che rischiano di aggravarsi in modo irrimediabile ".