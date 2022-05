"Ti taglio la gola, cagna": le minacce choc alla conduttrice veneta

Il caso della presentatrice televisiva Sara Pinna - che al termine della sfida per i playout di Serie B tra Cosenza e Vicenza si è lasciata sfuggire una battuta infelice nei confronti di un tifoso calabrese e di suo figlio - sta assumendo toni inquietanti. La conduttrice di Tva Vicenza si è immediatamente scusata: " Mi sono accorta subito di avere usato parole sbagliate e ho presentato le mie scuse ai diretti interessati" . Ma questo non l'ha messa al riparo dalle critiche e soprattutto dalle minacce addirittura di morte.

Intervistata da Libero, Sara Pinna ha raccontato di essere finita al centro di una bufera mediatica, che ha scatenato gli hater: " Le cose che mi fanno più male sono le minacce di morte che mi stanno arrivando. Poi mi hanno mortificato dei post tipo quello di Scanzi ("alla gentile intellettuale: attendiamo sempre con affetto e con fiducia il licenziamento in tronco") ". In realtà la conduttrice, originaria di Cagliari e madre di tre figli, è stata la prima a pensare alle dimissioni, ma l'emittente televisiva per la quale lavora da vent'anni si è stretta attorno a lei: " Mi hanno mostrato grande vicinanza e solidarietà: mi hanno convinto che avrei sicuramente sbagliato a lasciare. Mi conoscono, sanno la persona che sono e ho dimostrato di essere una persona di valore, di etica e morale ".

A pesare sull'intera vicenda è stata la replica di Sara Pinna al commento post partita fatto dal bimbo tifoso calabrese ai microfoni dell'inviato dell'emittente. " Lupi si nasce " aveva detto il piccolo Domenico, innescando la replica della conduttrice: " E gatti si diventa. Non ti preoccupare, che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro ". Per quelle parole la giornalista è stata accusata di essere razzista ma lei si è difesa. Fuori dallo stadio c'era il caos e le sue parole non sarebbero state rivolte al piccolo ma generiche e soprattutto senza nessun fine politico o discriminatorio: " Mentre pronunciavo quelle parole mi sono accorta che la frase era infelice, però ho proseguito perché il Vicenza era retrocesso e io ho pensato che il mio pubblico non si indignasse, anche perchè sanno che sono sarda e che quindi sono io la prima a essere una ragazza del Sud che si trova al nord per lavorare. La battuta era riferita anche a me stessa: "venite anche voi a lavorare in Veneto potete diventare Mangiagatti, come successo anche a me": questo volevo dire. In un clima e con uno spirito scherzoso ".