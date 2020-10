Battuta sessista in televisione. Se la fa una donna è tutto ok

Nel 2018, a XFactor c'era l'eroina del metoo, Asia Argento (avrebbe dovuto esserci anche nell'edizione successiva del 2019, ma poi è saltata fuori quella faccenda per cui sembrava passata da vittima a predatrice e quindi non se ne fece più nulla); nel 2020, a HotFactor (il programma che segue il talent show di Sky con commenti «a caldo»), c'è Daniela Collu. Una che dice al rapper Hell Raton: «Io non ti dico in che posizioni ti vorrei mettere». È successo giovedì sera e si trattava di una risposta all'ingenua constatazione che Manuel Zappadu (in arte Hell Raton, appunto: parla come un sudamericano ma è sardo) stava facendo su se stesso e i suoi colleghi: «Ci avete messo in una posizione davvero scomoda stasera». Da lì, l'infelice battuta della conduttrice che ha raggelato gli ospiti e la platea televisiva per una manciata di eterni secondi. Il fatto che XFactor sia un programma di strepitoso successo e indubitabilmente coinvolgente (riesce ad esserlo persino nelle puntate prive di pubblico, causa restrizioni Covid), non sempre lo mette al riparo da una sbavatura di retorica e politically correct, ogni tanto. C'è sempre il personaggio che deve esserci, la lacrima che non può mancare, il tema d'attualità incarnato in qualcuno... Tutto concorre a farne il successo che è ed ogni quota è rispettata. Ma proprio per questo ci ha stupiti il fatto che, seppur nel «contenitore secondario», i gagliardi autori dello show non abbiano colto l'occasione per dimostrare di essere davvero moderni e illuminati. Ma come, nel talent ci sono tutte le categorie umane sapientemente rappresentate e nel post talent ti lasci sfuggire una simile, greve gaffe sessista? Quale miglior contenitore per dimostrare che la parità di genere passa appunto dall'uguaglianza? Dal fatto che lo stesso rispetto e le stesse salutari distanze devono essere mantenute tanto dagli uomini nei confronti delle donne, quanto il contrario? Hell Raton imbarazzato, ospiti ammutoliti, pubblico incredulo (si sarebbe sfogato tre secondi dopo dove si sfogano tutti, sui social) e conduttrice improvvisamente conscia del madornale errore: «Sono caduta troppo nell'Hot, torno nel Factor», ha detto come schiarendosi la voce mentre le guance iniziavano a farsi purpuree quanto le labbra laccate. Ma intanto era fatta. Chili di concionate per la parità di genere seppellite da una risata che non c'è nemmeno stata. Bullismo femminile sul palco. E che palco. Chissà se troveranno il modo di metterci una pezza, la prossima puntata. Sempre che non ci pensi prima la fidanzata di Hell Raton.