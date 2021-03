Centinaia al party smascherato. Follia a Milano: c'è anche Belen

Sì dice spesso che sbagliare non fa male, perché dagli errori si impara, ma in quest'ultimo anno abbiamo capito che non è sempre così. Un anno fa di questi tempi la Lombardia e Milano stavano iniziando a rendersi conto di essere stati investiti da uno tsunami. Da qualche giorno, primo tra tutti in Italia, Attilio Fontana aveva chiuso tutti i luoghi degli assembramenti e molte delle sfilate della Milano Fashion Week già si svolgevano con la presenza virtuale del pubblico. In Lombardia c'era già la zona rossa di Codogno e i contagi crescevano in maniera incontrollata. Quel che è successo poi lo sappiamo tutti. Anche per questo motivo appare anacronistico quanto raccontato dal Messaggero in edicola oggi a proposito dell'inaugurazione di un nuovo locale a Milano sabato pomeriggio, evento al quale hanno partecipato anche numerosi volti noti, tra i quali anche Belen Rodrguez.

Partendo dal presupposto che gli imprenditori che coraggiosamente decidono di investire in nuove attività in un periodo di pandemia e con poche certezze per il futuro andrebbero premiati, quanto accaduto nell'ultimo weekend di zona gialla a Milano dovrebbe far riflettere. A margine di una inedita settimana della moda in tempo di coronavirus, in zona Lambrate è stato inaugurato il locale gemello di uno dei più esclusivi spazi di Roma. Ristorante ma anche bar, spazio eventi e non solo, il locale originale sorge sul Colle Oppio, immerso nel verde e in un'atmosfera esclusiva, la stessa che si respirava negli spazi di Milano sabato pomeriggio, quando a Lambrate sono arrivate circa 400 persone. Con Belen Rodriguez, incinta al 5 mese, c'era anche il suo compagno Antonino Spinalbanese.