Benevento, bambini dell’asilo picchiati dalle maestre e chiusi al buio

Le indagini della Procura della Repubblica di Benevento hanno evidenziato uno scenario inquietante: in un asilo privato di Airola, nel Beneventano, quattro maestre maltrattavano gli alunni con schiaffi, pugni e calci, Una pratica frequente, che ha portato gli inquirenti a punire le insegnanti, destinatarie del divieto di dimora. Le indagini erano state avviate nel 2018, dopo la denuncia della madre di una bambina di 3 anni, che aveva parlato dei maltrattamenti e aveva riferito che la figlia era stata chiusa in una stanza al buio per punizione. Nel corso degli accertamenti, terminati nel maggio del 2019, ascoltando persone informate dei fatti ed esaminando le registrazioni effettuate all'interno della struttura, i militari hanno accertato che le quattro usavano abitualmente metodi violenti.

Due delle quattro maestre sono di Airola e hanno 44 e 26 anni, la terza è di Bucciano e ha 27 anni e la quarta è una 24enne di Sant'Agata de' Goti. Un po’ di tempo fa, un episodio simile è accaduto a Battipaglia, nel Salernitano. I familiari dei piccoli hanno denunciato presunti episodi di maltrattamenti da parte di una maestra nei confronti dei loro figli. I parenti dei bambini, una quindicina di persone, hanno incontrato anche la dirigente scolastica, ma dopo il confronto, che non li ha soddisfatti, hanno deciso di raccontare l’accaduto alle forze dell’ordine.

A insospettire i genitori il comportamento dei figli, che spesso tornavano a casa in lacrime. Interrogati sul loro stato d’animo i piccoli hanno spiegato di essere stati maltrattati a scuola, schiaffeggiati e ingiuriati. Qualche familiare ha deciso di trasferire il proprio bambino in un altro istituto scolastico. Il provvedimento adottato dal dirigente è stato quello di affiancare un docente di supporto agli insegnanti finiti nel mirino dei genitori, pronti a formalizzare una vera e propria denuncia presso le forze dell’ordine o direttamente alla Procura della Repubblica di Salerno.

Un anno fa, un altro caso si è verificato sempre a Salerno, in un asilo dove tre maestre sono finite sotto processo. I piccoli allievi a casa raccontavano le violenze subite ed è proprio dalla loro testimonianza che sono partite le verifiche dei carabinieri. Le insegnanti avevano instaurato un clima di terrore nell’aula della scuola materna di Olevano, nel Salernitano.

Gli allievi dell’asilo, bambini tra i 3 e i 4 anni, subivano botte e punizioni severe da parte di tre maestre, che ora sono ancora indagate dopo la denuncia dei genitori. Li maltrattavano, gli tiravano i capelli, li costringevano a restare per ore in un angolo dell’aula con la faccia al muro e li lasciavano da soli a piangere. I bambini a casa raccontavano le violenze subite ed è proprio dalla testimonianza dei piccoli alunni che sono partite le verifiche dei carabinieri.

Le azioni violente delle maestre sono documentate da una serie di immagini ricavate dalle telecamere installate nel plesso scolastico di Olevano dalle forze dell’ordine, dopo la denuncia dei genitori. Solo conferme per i militari, che sono riusciti a ricostruire le barbarie compiute dalle insegnanti, che adesso subiranno un lungo processo. Negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi nelle scuole italiane di botte e minacce ai bimbi da parte degli educatori. A Pavia, nel Comasco e a Roma sono stati arrestati tre insegnanti con l’accusa di maltrattamenti su minori.

