Coronavirus, in quarantena un hotel di Diano Marina

Si è spostata anche a Ponente della Liguria l'allerta coronavirus, con un albergo di Diano Marina, l'Hotel Paradiso, di via Aurelia, che è stato messo in quarantena, dopo che un uomo originario di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, è risultato positivo ed ora è ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo insieme alla moglie, di 76 anni, che al momento è negativa. I due coniugi alloggiavano insieme a una comitiva di circa quaranta turisti tutti provenienti dal bergamasco.

Dall’analisi epidemiologica del caso, è emerso che il 28 febbraio scorso la donna si era sentita male ed era stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Imperia, accompagnata dal marito. La donna era stata dimessa ed era rientrata in albergo. Ieri sera, a seguito di un malore, è stata nuovamente trasportata all'ospedale di Imperia, accompagnata dal marito. Dal momento che nel frattempo la zona di Bergamo è stata inserita tra quelle "a rischio", il personale ha provveduto immediatamente a isolare la coppia, che è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive di Sanremo dove, effettuato il test ad entrambi i coniugi, il marito è risultato positivo al coronavirus.

L'Asl 1 ha provveduto a individuare tutto il personale sanitario e delle ambulanze entrato in contatto con la coppia: si tratta di 10 dipendenti dell'Asl 1 Imperiese e di impiegati 8 del personale di ambulanza e automedica, che si trovano già in isolamento fiduciario obbligatorio al proprio domicilio, sospesi dal servizio. Stanno bene e sono asintomatici. Per quanto riguarda l’albergo, tutti gli ospiti e il personale (dieci dipendenti oltre al proprietario) sono in quarantena. La protezione civile regionale sta già organizzando i pullman per riportare i turisti al loro domicilio, in provincia di Bergamo.

I trasferimenti dovrebbero avvenire nel corso della giornata. "Qui rischiamo una pandemia economica, prima ancora che sanitaria - è il commento del sindaco di Diano marina, Giacomo Chiappori -. E' l'inizio del default dell'Italia". Si tratta, infatti, di un altro scossone all'economia turistico alberghiera della Riviera dei Fiori. Proprio ieri, i titolari dell'hotel Petit Royal di Ospedaletti annunciavano la chiusura, fino all'inizio di aprile, dopo la disdetta di tre gruppi di turisti lituani - il governo della Lituania ha sconsigliato ai propri cittadini di viaggiare nel nostro Pese - e per il pericolo di ospitare persone infette, come accaduto a Diano Marina.