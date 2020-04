Bergamo, muore bimba di tre anni soffocata da una pila

Non è purtroppo servita a niente la corsa in ospedale per cercare di salvare la vita di una bambina di 3 anni di Carobbio degli Angeli (Bergamo) dalla morte per soffocamento dopo aver ingerito, forse per gioco, la pila probabilmente di una radiosveglia.

La bambina, secondo il racconto dei genitori, avrebbe dato subito segno di avere difficoltà a respirare e il padre avendo notato una radiosveglia aperta ha subito chiamato il 112. I sanitari accorsi sul posto hanno portato immediatamente la bambina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Inutili quindi i tentativi per salvarle la vita, la bambina è morta, e sul corpicino è già stata effettuata l’autopsia.

I genitori, che oltre la piccola avevano altri cinque figli, vivono in una condizione di disagio sociale e si era trasferita da circa un mese dal campo nomadi di Calcinatello (Brescia) alla casa degli zii a Carobio degli Angeli in una zona già fortemente provata dall’emergenza coronavirus. La Procura di Bergamo sull'accaduto ha aperto un fascicolo.