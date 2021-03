Bertolaso ora lancia l'allarme: "Perché tutta l'Italia andrà in zona rossa"

È un Guido Bertolaso preoccupato per la situazione in Lombardia, quello che ha parlato qualche ora fa in una conferenza stampa tenuta al Pirellone di Milano dopo la conclusione di una seduta della giunta regionale.

Quale zona cromatica si viene a prospettare per la Lombardia, vista la situazione attuale? Questa la domanda dei giornalisti che tentano di comprendere se si andrà verso l'arancione "classico", quello "rafforzato" o addirittura il rosso. "A me sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passi alla zona rossa" , ha replicato il consulente per il piano vaccinale della regione Lombardia, come riferisce Agi. "È ovvio", ha precisato, "che la Lombardia essendo regione cardine del Paese e avendo vissuto quello che ha vissuto è più vulnerabile rispetto ad altre Regioni ma non sono più preoccupato per la Lombardia rispetto ad altre Regioni" .

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, Bertolaso chiede di accellerare. "È fuori discussione che bisogna vaccinare, questo è il punto. L'ho detto anche ai miei colleghi, al terzetto straordinario che da Roma ci deve guidare a cogliere queste sfide" , ha aggiunto ancora. "Loro stanno lavorando ventre a terra, qui bisogna correre. Bisogna andare a Bruxelles, battere i pungi sul tavolo, ci vuole anche un pò di aggressività rispetto alle. istituzioni internazionali. C'è da fare un grosso lavoro sul quale credo tutti siano impegnati a livello di governo" .

I numeri preoccupano, Bertolaso non si nasconde. "Abbiamo delle statistiche dell'andamento epidemiologico estremamente preoccupanti. Abbiamo un paio di province che sono in zona rossa a tutti gli effetti. L'ospedale in Foera ha 57 ricoverati in rianimazione, a Brescia sono 30" . Ciò che allarma maggiormente è un sistema che tarda a decollare ed arranca senza continuità. "Il problema delle prenotazioni e convocazioni per gli over 80 continua a funzionare male e creare equivoci e ritardi. Stamattina ho ricevuto la mail di una signora che lamentava di aver ricevuto ieri sera tardi il messaggio per vaccinarsi il giorno dopo. Si stanno conoscendo ritardi e difficoltà negli accessi. Ci sono anziani mandati a 30-40 km di distanza invece che vicino casa, i motivi di insoddisfazione sono tanti" .