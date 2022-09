Il Bestiario, il Ferragno

Il Ferragno è un animale mitologico con il corpo da ragno, la testa da influencer e il marito arrampicatore sociale.

Del Ferragno ne parla addirittura l’antico Ovidio che lo paragona a Narciso, il famoso personaggio che s’innamora di se stesso e annega per raggiungere la sua immagine specchiata in un lago, con la differenza che il Ferragno non annega, ma impazzisce quando scopre di non potersi fare un selfie avendo scordato il caricatore dello smartphone nell’utilitaria, la Limousine.

Il Ferragno femmina è davvero un essere leggendario. Molti studiosi si chiedono ancora oggi come abbia potuto diventare tanto famoso semplicemente postando sui social le proprie chiappette d’oro (“d’oro” nel senso che le chiappette hanno portato a un sacco di soldi). Insomma un vero e proprio “genio del nulla” nel senso buono del termine, sempre che “genio del nulla” possa avere un senso buono.

Nulla si può obbiettare al Ferragno femmina per aver cavalcato il mondo della moda con alcune trovate di eleganza e buon gusto notevoli come il calzino bianco con le ciabatte (a soli 170 euro – i calzini, non le ciabatte), evidentemente influenzata dalla celeberrima scuola della moda tedesca che tanto ci ha regalato quando avevamo bisogno di vomitare.

Il Ferragno maschio condivide senza nessun pudore tutto quello che gli capita pur di ottenere popolarità. Così assistiamo ai selfi di tagli lunghi venti centimetri a causa di delicate operazioni addominali normalmente mortali per i mortali; alle ecografie dei figli ancora allo stato di spermatozoi; ai video delle sedute sul WC senza che il Ferragno ci riveli l’ora precisa della defecatio per motivi di riservatezza a cui tiene moltissimo.

In generale il Ferragno, sia maschio che femmina, si considera molto furbo e cavalca le mode e gli hashtag del momento per rimanere sempre sulla cresta dell’onda.

Nell’epoca in cui solo gli esperti possono pronunciarsi su ciò che sono esperti anche se spesso esperti non sono, il Ferragno sembra essere esperto di tutto e si permette di dire la sua in tutti gli ambiti convinto di influenzare l’opinione pubblica con l’intento di piacere alla gente che piace. Così lo si può sentir intervenire sui diritti LGBTQ, su argomenti superficiali come aborto e eutanasia, e sull’ambiente dall’alto del proprio jet privato.

Insomma oltre che “genio del nulla” è anche un “tuttologo del nulla” nel senso buono del termine, sempre che “tuttologo del nulla” possa avere un senso buono.