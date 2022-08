Uno Bianca, Marino Occhipinti torna in carcere per maltrattamenti

Marino Occhipinti, 57 anni, ex membro della banda Uno Bianca, è tornato in carcere su disposizione dell'ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Padova. Tornato in semi libertà nel 2018 dopo aver incassato una condanna all'ergastolo per l'omicidio della guardia giurata Carlo Beccari (nel 1998), il 57enne è accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna.

La revoca della misura alternativa

Stando a quanto riporta il Gazzettino online, le indagini riguardanti i presunti maltrattamenti sarebbero iniziate lo scorso marzo. A fronte della nuova ipotesi di reato, nei giorni scorsi il magistrato del tribunale padovano ha deciso di revocare la misura alternativa alla detenzione, facendo rientrare Occhipinti nel carcere Due Palazzi, dov'era rinchiuso dal 2000 (la detenzione era iniziata nel 1994). Nel penitaziario di Padova il 57enne lavora per la cooperativa Giotto. Questa attività gli aveva permesso di accedere a misure alternative, per lo più fuori dal carcere.

La denuncia

La relazione con la ex compagna era iniziata nel 2011. La donna gli aveva fatto da garante quando, nel 2018, aveva ottenuto la semi libertà. Il rapporto si sarebbe incrinato nel tempo degenerando al punto tale che la compagna di Occhipinti sarebbe stata costretta a rivolgersi ad un centro antiviolenza di Padova. Poi c'è stata la denuncia per maltrattamenti che è finita sul banco della Procura. Successivamente agli accertamenti degli inquirenti, è scattata la sospensione condizionale della pena.

La difesa

La notizia è stata confermata all'Adnkronos anche dall'avvocato di Milena Micele, difensore di Marino Occhipinti. " Il magistrato di sorveglianza ha chiesto la sospensione cautelare della liberazione condizionale perché è emersa l'esistenza di un fascicolo pendente in Procura per maltrattamenti. - ha spiegato il legale - La situazione è di estrema delicatezza e ci sono molte cose da chiarire che a mio modo di vedere necessitano uno studio approfondito degli atti" dice ancora l'avvocato ".

Le reazioni