Neonata di 5 giorni morta in casa: giallo sulle cause del decesso

Dramma in provincia di Sassari, dove una bambina di 5 giorni è morta in casa, dov'è nata. Sulla vicenda le autorità hanno deciso di mantenere il massimo riserbo per preservare la delicatezza della situazione. Tuttavia, alcune indiscrezioni che trapelano nelle ultime ore rivelano che tra le ipotesi che si stanno facendo avanti in questo momento c'è la possibilità che la neonata possa essere morta di inedia: dopo il parto non sarebbe stata nutrita in modo adeguato. Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri all'interno dell'abitazione, dove si troverebbe da diversi giorni.

Il decesso della bambina, il cui corpicino sarà esaminato dal medico legale, è avvenuto a Burgos, un piccolo paese della provincia sarda. Tra le poche informazioni che filtrano c'è che la madre sarebbe una donna di appena 18 anni e che avrebbe partorito in casa. Non si sa ancora a quando risalga con precisione la morte della bimba e chi abbia assistito la madre al momento del parto. I carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti per fare chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda.

Il caso è stato affidato ai carabinieri della compagnia di Bono, guidati dal capitano Davide Masina. Le cause della morte sono comunque ancora sconosciute agli inquirenti e le prime risposte certe arriveranno solamente dopo l'esame autoptico della bambina. La Procura territoriale di riferimento per questo caso è quella di Nuoro, anche se al momento non sembra ci siano fascicoli aperti sul caso. Le indagini sono in sviluppo e non si esclude che nelle prossime ore possano esserci novità.