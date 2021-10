Nominata "infermiera" di classe. E la bimba muore di Covid

Una bambina americana di 10 anni è morta di Covid nello Stato della Virginia dopo che la sua insegnante l'aveva nominata " infermiera ". A denunciare le circostanze che hanno portato al contagio e al decesso della piccola Teresa Sperry sono stati i suoi genitori Nicole e Jeff, con un post-denuncia pubblicato sul web. La bimba frequentava la Hillpoint Elementary School della città di Suffolk ed è morta il 27 settembre, cinque giorni dopo essere stata infettata dal coronavirus.

Secondo la ricostruzione dell'accaduto, un'insegnante aveva chiesto a Teresa di accompagnare fuori dall'aula tutti gli studenti malati della sua classe. Non solo. Se qualcuno dei suoi compagni si fosse sentito tanto male da dovere tornare a casa, Teresa sarebbe inoltre dovuta tornare in aula a recuperare il suo zaino. Per Nicole e Jeff, quella maestra avrebbe assegnato il lavoro di " infermiera " alla bambina perché questa, da vera Girl Scout, aveva sempre manifestato propensione a socializzare con gli altri e ad aiutare le persone in difficoltà.

Teresa avrebbe mostrato i primi sintomi del Covid con mal di testa e febbre, per poi aggravarsi con forte tosse e difficoltà respiratorie. Dopo un tampone, gli Sperry hanno scoperto che la bimba aveva contratto il coronavirus e per giorni hanno assistito impotenti al peggioramento delle condizioni della figlia fino alla sua morte.