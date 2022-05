Bimbo cade in una vasca biologica nel ferrarese: è gravissimo

Ancora un incidente che vede coinvolto un bimbo nella giornata di oggi. A Portomaggiore, in provincia di Ferrara, un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente all'interno di una vasca biologica. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e ora il piccolo si trova ricoverato all'ospedale di Cona in prognosi riservata. Stando alle prime informazioni, sarebbe ancora in periocolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per accertare la dinamica.

Stando a quanto si è appreso finora, il bimbo era in visita dai nonni, in una azienda agricola della zona, quando è sfuggito per un attimo all'attenzione dei genitori. Accortasi di quanto accaduto, la mamma si sarebbe gettata all'interno della vasca biologica per salvarlo, senza subire gravi conseguenze. I medici stanno costantemente monitorando le funzioni vitali del bambino per tenere sotto controllo ogni possibile variazione. Le prossime ore saranno decisive per capire quale potrebbe essere il decorso per il piccolo a seguito dell'incidente. Il bambino è stato rianimato sul posto e poi portato d'urgenza in ospedale.

I carabinieri sul posto stanno ancora effettuando i rilievi per capire come sia stato possibile che un bambino di appena un anno e mezzo sia potuto cadere all'interno di una vasa biologica. Bisognerà accertare se la cisterna, una vasca di liquami, fosse aperta o se sia stato il bambino stesso ad aprirla. La prima persona a soccorrerlo, nella casa in via Donatori di sangue, sarebbe stata la nonna. Poi sono intervenuti i carabinieri e il 118.

Solo pochi giorni fa, una bimba un po' più grande sfuggita al controllo dei genitori durante il rinfresco di un matrimonio è finita all'interno della piscina della struttura. Fondamentale l'intervento di una cameriera in servizio durante il banchetto, che ha effettuato sulla bambina le manovre di primo soccorso, in attesa dell'arrivo dei medici del 118, riuscendo a stabilizzarlo per poi trasportarlo in ospedale.