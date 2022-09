"Aiuto, papà la picchia". Così un bambino ha salvato la mamma

Una chiamata nel cuore della notte: " Ho bisogno di aiuto, il babbo sta picchiando la mamma ". A lanciare l'allarme al 112 è un bimbo empolese di appena dieci anni che vuole salvare la mamma e le sorelline dal padre violento. Dall'altra parte del telefono c'è Caterina Lorenzoni, un'operatrice della centrale regionale NUE Toscana. Mantiene la calma, acquisisce tutte le informazioni necessarie e attiva immediatamente i carabinieri. I militari dell'Arma si precipitano sul luogo della segnalazion, arrestano l'uomo riuscendo così ad evitare il peggio. " Ho fatto solo il mio dovere. Non mi sento un eroe. Semmai lo è il bambino che è stato straordinario, mi ha dato tutte le informazioni in maniera chiara e pulita ", racconta Caterina in un'intervista al quotidiano La Nazione. La storia è stata rilanciata su Facebook dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

La telefonata

L'episodio risale alla notte tra martedì e mercoledì. Caterina Lorenzoni è in servizio al centralino del 112 quando, attorno alle ore 3 del mattino, squilla il telefono. " Erano circa le 3 di notte - racconta l'operatrice - alla centrale regionale del 112 arriva una delle tante chiamate. Ma stavolta è la voce di un bimbo. Esordisce così: 'Buongiorno, il babbo e la mamma stanno litigando. Ho bisogno di aiuto' ". Il piccolo parla sottovoce, per non farsi sentire dal papà, ma mantiene il sangue freddo. " Gli ho detto: sono qui per aiutarti. - prosegue Caterina - Poi gli ho chiesto se era in casa. Mi ha risposto di sì e allora mi sono fatta dare tutte le informazioni necessarie per inviare le forze dell'ordine ".

L'intervento dei carabinieri