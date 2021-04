Bit Digital Edition: viaggi e vacanze, tutte le novità online

Bit Digital Edtion 2021 sarà una Borsa Internazionale del Turismo - in scena per la prima volta nel format online - davvero ricca di proposte di viaggi e vacanze in Italia e all’estero, destinazioni dei sogni, mete tradizionali, “approdi” di tour insoliti e di scoperta magari nei piccoli borghi del Belpaese che aspettano solo di essere scoperti e vissuti in modo responsabile. Lo confermano le adesioni in crescita di Regioni, Enti del turismo, tour operator, operatori professionali per l’edizione digital della manifestazione di Fiera Milano. Ecco alcune anticipazioni, “pillole” che fanno aumentare la voglia di viaggiare.

Tailandia: il paradiso è pronto per le vacanze 2021

Il governo tailanese ha approvato la tabella di marcia in tre fasi che porterà alla riapertura ai turisti stranieri vaccinati di sei grandi province turistiche: Phuket, Krabi, Phang Nga, Surat Thani (Ko Samui), Chon Buri (Pattaya) e Chiang Mai. “Grazie alla formula ‘da zero a sette notti’ con percorsi prestabiliti, già dall’estate si potranno visitare alcune località pilota”, commenta Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale del turismo Tailandese in Italia. "Il Paese prevede di ritornare gradualmente ai flussi pre-Covid entro il 2025, sfruttando anche le potenzialità del digitale: “Il Digital diventerà utilissimo in futuro accanto alle attività vis a vis e nei prossimi anni vincerà chi lo userà nella giusta percentuale. Ecco perché reputo Bit Digital un’ottima opportunità”, conclude.

Estate in Trentino, molto open-air, ma non solo montagna

La pandemia ha fatto cresce tra i viaggiatori il desiderio di vacanze attive, naturali e all’aria aperta. E se la montagna è il candidato ideale, il Trentino è in prima fila. Con tre parole: serietà, sicurezza e qualità. “Contiamo di riportare qui il turismo nazionale, e non solo per le nostre montagne, ma anche per le città e i laghi. Una bella riscoperta, oltre il mare, per gli italiani: gli stranieri già lo sapevano”, afferma l’assessore al Turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni -. All’insegna dello slogan Respira, sei in Trentino, mai così vero e attuale come adesso: per questo presenteremo tutte le nostre proposte a Bit Digital Edition”.

Al sole di Spagna e Grecia, sicuri e flessibili con Volotea

Già disponibili con Volotea le rotte verso le isole greche e alcune località in Spagna. Naturalmente tutte le proposte per i prossimi mesi sono all’insegna di due fattori chiave: la sicurezza – in tutte le fasi del viaggio – e la flessibilità. “Con noi i passeggeri possono prenotare con grande serenità ed effettuare cambi fino a una settimana dalla partenza, senza dover sostenere costi aggiuntivi di cambio volo”, spiega Valeria Rebasti, Volotea country manager Italy & Southeastern Europe. “C’è voglia di ricominciare a viaggiare (anche) per riscoprire la socialità o riprendere a vivere esperienze – prosegue –. È necessario trovare il giusto equilibrio tra la voglia di viaggiare e le nuove abitudini di viaggio e credo che Bit Digital intercetti perfettamente queste tendenze”.

Per partecipare e visitare Bit Digital Edition

Sono più di 900 le destinazioni italiane ed estere, i tour operatori, vettori e operatori della ricettività che presenteranno le loro proposte nello spazio espositivo virtuale Expo Plaza di Bit Digital Edition aperta con un doppio appuntamento dal 9 all’11 maggio per i professionisti e dal 12 al 14 per il pubblico dei viaggiatori. Si possono incontrare e scoprire online all’indirizzo https://bit.fieramilano.it - @BitMilano.

Le preregistrazioni sono aperte dal 1° maggio.