“Black Week” di SuperEnalotto SuperStar: 300 premi da 50mila euro

Si avvicina la settimana del Black Friday, un momento molto atteso dagli italiani che iniziano a pensare agli acquisti da fare e sono resi ancora più accessibili grazie agli sconti su migliaia di prodotti e servizi. Sconti speciali per incentivare lo shopping e dare il via alle spese natalizie anche a portata di smartphone, perché la pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione e ha abituato molti consumatori alle soluzioni online, più comode, veloci e sicure.

Così anche in questa occasione, SuperEnalotto non poteva che essere ancora una volta al fianco di molte persone, per regalare un sorriso che incoraggi a guardare al futuro con ottimismo e lancia l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Black Week”, che assegnerà 300 premi garantiti da 50.000 euro l’uno, nell’arco di tre concorsi speciali consecutivi, ovvero 100 premi garantiti a concorso: n.140 di martedì 23 novembre; n.141 di giovedì 25 novembre; n.142 di sabato 27 novembre.

“Black Week” assegnerà dunque 300 premi certi che si aggiungeranno alla possibilità di vincere il Jackpot milionario, ovvero tantissime buone ragioni per provare a sognare, almeno in vista del prossimo inverno e delle festività natalizie. E sarà possibile convalidare una giocata sul primo dei concorsi speciali, già a partire dal 20 ottobre.

Per partecipare all’iniziativa basterà acquistare, dal 20 ottobre al 27 novembre, una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali interessati dall’iniziativa. Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere a una o più estrazioni speciali, in base al numero di concorsi per cui si è convalidata almeno una giocata.

I consumatori troveranno in tutti i punti vendita Sisal d’Italia tanti strumenti di gioco dedicati all’iniziativa: dalle giocate Quick Pick ai Sistemi di Bacheca personalizzati tramite nomi a tema. Saranno disponibili anche le schedine precompilate dedicate, in due differenti tagli: scheda da 1,50 euro, che dà diritto a una combinazione SuperEnalotto con SuperStar; scheda da 3 euro, che dà diritto a due combinazioni SuperEnalotto con SuperStar.

In più, una scheda Card Speciale, che permette di convalidare una combinazione casuale SuperEnalotto SuperStar da 1,50 euro su uno o più concorsi speciali, a scelta del consumatore.

Potranno partecipare all’iniziativa anche coloro che preferiscono giocare online o da mobile. Con l’app ufficiale SuperEnalotto sarà semplice, veloce e divertente scoprire se si è uno dei fortunati vincitori