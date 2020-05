Bonafede ora fa retromarcia: vuol far tornar dentro i boss

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si sta preparando a inserire la retromarcia. Secondo quanto si apprende da Agi, infatti, il Guardasigilli starebbe valutando un intervento normativo per far rivalutare le recenti scarcerazioni dei detenuti, fatti uscire di prigione per l'emergenza Covid-19.

Secondo la lista inviata alla commissione Antimafia e resa nota da Repubblica, sarebbero 376 i boss mandati ai domiciliari o affidati ai servizi sociali. Tra questi, sarebbero meno della metà quelli con una condanna definitiva, mentre gli altri sarebbero in attesa di giudizio. Con una circolare del 21 marzo scorso, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva chiesto agli istituti di monitorare i detenuti, in base all'età e alle condizioni di salute. Nella circolare venivano indicate dieci patologie, dalle malattie dell'apparato cardiocircolatorio a quelle respiratorie, compatibili con un elevato rischio di complicanze in caso di contagio da nuovo coronavirus. Non solo. Anche i 70 anni (o più) di età, venivano indicate tra le caratteristiche da segnalare, data l'emergenza pandemia. La maggior parte dei 376 detenuti scarcerati dall'Alta sicurezza sono avvenute, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, su richiesta degli avvocati difensori o degli stessi detenuti, mentre solo 63 boss sarebbero stati scarcerati a seguito di " segnalazione sanitaria trasmessa dalla direzione dell’istituto ", sulla base della circolare del 21 marzo. Ma il ministro aveva specificato che circa le scarcerazioni "c'è autonomia e indipendenza della magistratura" .

E ora, Alfonso Bonafede starebbe valutando un intervento normativo, per " far rivalutare le recenti scarcerazioni di detenuti vicini alla criminalità organizzat a". La nuova valutazione è da intendersi nell'ambito della situazione sanitaria, che oggi sta cambiando, dato che l'emergenza coronavirus sembra ridimensionarsi rispetto ai mesi precedenti. Il ministro sembra pronto a fare retromarcia e far tornare in carcere i boss.