"Il booster non reggerà", "arrestate i no vax" e Deltacron: quindi, oggi...

- avevo finito di scriverlo proprio ieri e.. tac: Agostino Miozzo fa l'esatto contrario. Avevo chiesto di non elogiare il metodo Filippine, quello che arresta i no vax se mettono il becco fuori da casa, e l'ex coordinatore del Cts che fa? Dice che lui metterebbe come pena l'arresto per i 50enni che non si vaccino e ritiene che in questa fase "non ci è permesso essere democratici". L'ho detto e lo ripeto: frasi di questo genere, come quel prof. che evocava un Draghi dittatore, fanno paura. E non andrebbero dette nemmeno per scherzo

- tra i progetti del Pnrr, ci sono 3,4 miliardi per biblioteche e canili. Dicono serva a “ridisegnare le città”. Ma io mi chiedo: a che serve riqualificare lo stadio della Palmense nell’ottica dello sviluppo economico del Paese? Non si potevano investire le stesse risorse in strade, collegamenti, grandi opere (vere)?

- grande ragionamento di Carlo Nordio, ex magistrato in pensione, sulla follia del nostro sistema giuridico che prevede il ricorso in appello da parte dei pm anche quando l’imputato viene assolto. “La condanna - dice Nordio - presuppone prove al di là di ogn ragionevole dubbio. E qui un giudice aveva già dubitato. È il sistema che è fallito”

- il ceo di Moderna, Stephane Bancel, afferma: mi sorprenderei se la dose booster “tenesse bene nel corso del tempo. Mi aspetterei che non reggesse alla grande”. Ora, scusate: ma allora che la facciamo a fare?

- non capisco perché stupirsi se il volantino delle Br sul rapimento di Moro viene venduto all’asta. È sicuramente un oggetto storico, dal valore non indifferente, soprattutto per i collezionisti. A proposito: se non ci fossero loro a tenere certe robe, passate per le mani di tanti ma conservate in quelle di pochi, forse oggi non avremmo tanti documenti per raccontare la Storia

- sulla riduzione degli spettatori negli stadi non capisco due cose. 1) che senso ha farlo solo dalla prossima giornata e dopo la Supercoppa? Se il pericolo Omicron c’è, se la pandemia veleggia, allora o si fa subito o non si fa. 2) Come mai il premier, che pure ha chiesto questa auto-regolazione alla Lega di Serie A, non ha fornito in cambio un aiuto economico ad una grossa industria di questo Paese?

- i parlamentari posso entrare alla Camera col green pass base. Però molti di loro, soprattutto quelli delle isole, da lunedì non potranno raggiungere la Capitale perché impossibilitati a salire su aerei e traghetti per andare al voto (serve il super green pass). Sarò sincero: mi pare una assurdità. Il voto per il capo dello Stato è questione democratica importante: tagliarli fuori solo perché non possono salire su un mezzo pubblico mi pare una boiata. Che poi nel 2022 non si possa votare da remoto, è ancora più assurdo

- a Cipro hanno identificato la Deltacron, la nuova variante che nasce da un incrocio tra Delta e Omicron. Tipo una fusione in stile Dragon Ball. Che strazio: fine pena mai