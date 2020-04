Briatore: "Il governo naviga a vista e con tutti questi decreti affossa le aziende"

“ Un governo che naviga a vista e che con tutti questi decreti affossa le aziende ”. Lo ha evidenziato Flavio Briatore durante la puntata di ieri sera di Dritto e rovescio, in onda su Rete 4, parlando dei provvedimenti dell'esecutivo per contrastre il coronavirus.

Il governo

L’imprenditore ha precisato che all’interno del governo “ nessuno ha avuto esperienza ” e lo si può notare da come si comportano politicamente. Secondo il manager, nella maggioranza ci sono 4 partiti slegati tra loro. “ Abbiamo i 5 Stelle che sono inadeguati - ha precisato Briatore -, ma non è colpa loro perché non hanno mai gestito niente e non sanno cosa vuol dire amministrare un’azienda ”. L’imprenditore ha sottolineato che il Partito democratico continua a litigare con i grillini e poi c’è Matteo Renzi che se la prende con tutti e due.

Un accenno anche sul premier Giuseppe Conte. " Il suo problema - ha spiegato - è quello di essere sempre alla ricerca del consenso e quando una persona cerca il consenso non è utile, soprattutto in questa situazione disastrosa ". Il manager è infatti convinto che il presidente del consiglio agisca al fine di aumentare la sua popolarità.

Briatore ha quindi fatto un paragone. “ È come avere una barca e navigare a vista ” e questa situazione si sta verificando nel nostro esecutivo dove “ navigano tutti a vista ”, come ribadito dal manager. Per Briatore, l’esecutivo ha preso delle decisioni senza tenere in considerazione chi è proprietario di un’impresa. “ Sono le aziende che creano il lavoro - ha ribadito -, per cui tutti questi decreti affossano le aziende ”.

I soldi alle imprese