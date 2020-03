Brindisi, picchiano e derubano un venditore di mascherine: arrestati

Due fratelli residenti ad Erchie (Brindisi) avrebbero prima ordinato 12 mila mascherine da un commerciante cinese di Oria (Brindisi) per poi minacciarlo, picchiarlo e derubarlo. I carabinieri hanno arrestato i due giovani balordi, rispettivamente di 23 e 30 anni. Come si legge dall'agenzia Agi, i due sono accusati di rapina aggravata e lesioni nei confronti del venditore di origine orientale. I due fratelli, dopo aver contrattato l'ingente ordinazione, avrebbero firmato un assegno bancario di 8 mila euro, a fronte dei 12 mila pattuiti. Quando il materiale è arrivato, uno dei due fratelli si sarebbe presentato al negozio del commerciante, convincendolo a caricare le mascherine sulla sua vettura ed a seguirlo per incontrare un cliente al quale vendere parte di quanto ordinato, coprendo così il saldo rimanente pari a 4 mila euro. Il malfattore, tuttavia, ha accompagnato lo sventurato commerciante presso la zona industriale di Oria, dove ad attenderli c'era il fratello 23enne del primo con la sua autovettura.

I due fratelli avrebbero, quindi, minacciato il piccolo imprenditore con un coltello, picchiandolo continuamente, e senza pietà, con una raffica di pugni. Volevano convincere con la forza la vittima a restituire loro l'assegno, come poi il poveretto ha fatto per evitare ulteriori ripercussioni fisiche su di lui, nonché per denunciare quanto avvenuto alle forze dell'ordine. Il commerciante è stato quindi abbandonato nell'area industriale e, muovendosi a piedi, ha raggiunto la zona residenziale chiedendo aiuto. Le indagini immediate hanno avuto esito positivo: i due balordi sono stati identificati e arrestati, con tanto di recupero della quasi totalità della refurtiva da parte degli inquirenti. Recuperato anche l'assegno oggetto della rapina. Il tutto è stato restituito al legittimo proprietario.

Brindisi, picchiano e derubano un commerciante cinese: arrestati due fratelli

