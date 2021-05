Bruciata viva dal fidanzato, la sua agonia in un video choc

Si è svolto quest'oggi dinanzi al gip del Tribunale di Termini Imerese, Angelo Lo Piparo, l'incidente probatorio per l'omicidio di Roberta Siragusa. Durante questo, come riporta il Messaggero.it, è stato depositato un video che ritrae gli ultimi istanti di vita della giovane. La ragazza di soli 18 anni è morta bruciata viva a gennaio scorso.

Imputato l'ex fidanzato della vittima, Pietro Morreale, detenuto da gennaio, di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Il ragazzo, stando alla ricostruzione, avrebbe prima colpito la giovane e poi le avrebbe dato fuoco e infine avrebbe gettato il corpo della ragazza giù da un dirupo. Da ciò che emerge, l'autopsia ha confermato che l'assassino ha colpita Roberta più volte con un oggetto e che la causa della morte è dovuta alle numerose lesioni causate dalle bruciature.

Nella prova, mostrata anche al fratello e ai genitori della ragazza, si vede che l'uomo le butta benzina addosso e la brucia destinandola a diversi minuti di agonia, tra i due e i cinque. La ragazza, infatti, non è morta sul colpo ma c'è voluto più di qualche istante prima che spirasse l'ultimo respiro. I fatti sono avvenuti nei pressi del campo sportivo di Caccamo ed è certo che la ragazza fosse ancora viva mentre l'uomo le dava fuoco.