"Perché i cimiteri sono pieni?" Burioni choc contro Bassetti

“Alcuni dicono che i pronto soccorso sono affollati da persone in preda al panico, e può essere vero. Ma quelle centinaia di persone che finiscono ogni giorno al cimitero a causa di Covid-19, sono spinte dal panico? Basta bugie. Basta bugie. Basta Bugie". Lo scrive su Facebook Roberto Burioni, virologo del San Raffaele.

Un chiaro riferimento alle parole pronunciate dal professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, che ieri aveva spiegato come gli ospedali siano al collasso per colpa del panico.

“Terrorizzare le persone può aiutare a farle stare in casa, ma a livello ospedaliero gestire una popolazione nel panico genera solo caos”

Nella sua intervista rilasciata a Libero, il virologo aveva dato la responsabilità a una comunicazione sbagliata.prendendo a testimonianza le strutture ospedaliere prese d’assalto da persone asintomatiche o poco sintomatiche. L’infettivologo non aveva quindi dato la colpa alle persone, ma piuttosto alle istituzioni che hanno creato allarmismo.

Sulla stessa idea anche un altro conosciuto esperto, Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità operativa di Terapia intensiva generale e Cardiovascolare dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano e prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele, che qualche giorno fa era intervenuto durante la trasmissione "Iceberg" sottolineando che il terrore è cattivo consigliere e che porta la popolazione a riversarsi negli ospedali.

Una cosa del tutto inutile, dato che, sempre secondo il professore, la malattia è certa quando presenta iche ormai tutti conosciamo, anche solo per sentito dire. In quel momento è importante agire e correre ai ripari, ma lo si può fare benissimo restando nella propria abitazione. Due idee che vanno quindi parallele, quella di Bassetti e Zangrillo, e che inesorabilmente si vanno a scontrare con altre, come per esempio quella di Burioni. In neanche due ore dalla pubblicazione del post su Facebook, il virologo ha ricevuto oltre 1.200 commenti.