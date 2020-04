Ecco il modello per ripartire: ​"contact tracing" e un medico h24

Un nuovo modello Ferrari. Ma non si tratta né di una nuova vettura stradale o di una monoposto di Formula Uno targata dal "Cavallino rampante". Niente di tutto questo. Il modello Ferrari è l'ultima proposta sanitaria e per certi versi tecnologica proposta da Roberto Burioni per ripartire contro il coronavirus

Sì, perché il noto virologo, ospite del salotto televisivo di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai Due, ha spiegato l'esperimento condotto con Ferrari e il Gruppo Fca nel nome del "contact tracking", per riuscire a ottenere un modello per ripartire in sicurezza nonostante la pandemia di Covid-19.

Chiacchierando con il giornalista-conduttore in studio, con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in collegamento audio-video in ascolto, il virologo ha spiegato: "Con la Ferrari e il Gruppo Fca abbiamo fatto un esperimento per rimettere in pista non una monoposto, di Formula Uno, ma i lavoratori. Un modello per ripartire in totale sicurezza che prevede un'analisi accuratissima di quello che si fa in un'azienda per ridurre in ogni punto il più possibile il rischio di contagio: mascherine e distanziamento sociale e tutte le precauzioni e i dispositivi del caso…" .

Dunque, Burioni ha aggiunto: "Poi, abbiamo studiato tutti i lavoratori per sapere se e chi ha contratto già l'infezione da coronavirus. Poi, un tracking per vedere chi è stato vicino a chi nel malaugurato caso in cui ci sia un soggetto malato. A quel punto deve esserci una struttura che entra in azione subito e non dopo tre giorni quando arriva il risultato del tampone: il risultato del test deve essere immediato. In questo modo si può isolare il paziente-dipendente, i suoi colleghi e i suoi familiari" .