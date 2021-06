"Episodio inquietante": busta con polvere alla sede della Lega

È scattato l'allarme questa mattina nella sede provinciale della Lega di Brescia, dove è stata recapitata una busta sospetta contenente della polvere bianca. Sul posto sono naturalmente accorsi i tecnici del Nucleo batteriologico chimico radioattivo appartenenti ad un gruppo speciale dei vigili del fuoco, che hanno innanzi tutto messo in sicurezza la zona e poi provveduto a raccogliere un po' del materiale rinvenuto all'interno della lettera, che verrà presto analizzato così da stabilirne la natura. Insieme agli specialisti sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale.

A confermare l'episodio il segretario della Lega di Brescia Alberto Bertagna. " Confermo che è arrivata una busta sospetta che nessuno ha aperto e abbiamo chiamato le forze dell’ordine ", ha dichiarato, come riportato dal portale online Bresciaoggi.it. " I primi sospetti che abbiamo avuto sono legati all’intestazione che era scritta a normografo ", ha poi precisato.

Delle indagini sul plico inviato alla sede provinciale della Lega sita in via Cefalonia si stanno adesso occupando gli agenti della Digos della questura di Brescia. Ancora nessuna notizia circa la natura della polvere. Il sospetto di alcuni è che possa trattarsi di un agente chimico contaminante, come l'antrace. Secondo quanto affermato da Bsnews, quello odierno non sarebbe il primo episodio del genere avvenuto nel bresciano.

"Un fatto inquietante"

A commentare l'episodio anche il coordinatore della Lega Lombarda e vicepresidente del gruppo della Lega alla Camera Fabrizio Cecchetti. "Un episodio inquietante che non vogliamo enfatizzare, ma nemmeno sottovalutare ", ha affermato il rappresentante del Carroccio, come riportato da Agi. " Questa mattina è stata recapitata alla nostra sede cittadina di Brescia una busta anonima, scritta forse con un normografo, contenente della polvere bianca ".