C'è il decreto: dal 26 aprile tornano le zone gialle. Ora l'Italia riapre davvero

Ora è ufficiale: dal 26 aprile tornano le zone gialle in Italia. Il Paese torna a respirare una parvenza di normalità con l'allentamento delle misure di contenimento contro il contagio da coronavirus. Tornerà anche la possibilità di spostarsi tra le diverse regioni, anche se con alcuni limiti imposti dal livello di rischio assegnato per la situazione epidemiologica. Il nuovo decret di Mario Draghi è il primo passo verso una nuova normalizzazione in vista della stagione estiva.

La zona gialla darà il via libera alle riaperture di bar e ristoranti anche a cena ma solo all'aperto, nonostante permanga la misura del coprifuoco alle 22. Potranno somministrare cibo e bevande gli hotel con ristorazione interna senza limiti temporali, così com'è stato fino a questo momento. Dal 1 giugno, poi, verrà consentita ovunque la ristorazione anche all'aperto ma dietro rigide regole studiate per evitare il contagio.