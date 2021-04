"Coprifuoco alle 23", "Non si può". Lo scontro Salvini-Sileri

Ospite della trasmissione "24 Mattino", su Radio 24, il leader della Lega Matteo Salvini è ritornato a parlare di coprifuoco. Rispondendo a una precisa domanda sul possibile rinvio alle ore 23 della misura restrittiva anti Covid, già a partire dal prossimo 26 aprile, l’esponente politico del Carroccio ha risposto: “Sicuramente, lo chiedono gran parte delle regioni e dei sindaci, a prescindere dai colori politici. Non è una richiesta di Salvini e della Lega, ma è fondata sui dati scientifici in miglioramento e sul buon senso. Lo stesso ministro Speranza, da questo punto di vista, qualche ascolto ha iniziato a darlo. Se i dati continueranno a essere confortanti, limitare le aperture solo alle attività all'aperto mi sembra inutile” . Salvini, poi, durante una conferenza stampa per presentare il piano della Lega contro le zoomafie e il randagismo, ha aggiunto: “L’auspicio è che non si parli più di coprifuoco tra qualche giorno” .

Il centrodestra, in ogni caso, è in pressing sul governo, nonostante il premier Mario Draghi e i ministri non mollino di un centimetro, confermando il piano enunciato ai cittadini. Anche Giorgia Meloni, sul Corriere della Sera, dice di essere contro il coprifuoco e chiede di aprire in zona gialla anche i bar e i ristoranti al chiuso. Come il centrodestra la pensa l’immunologa Antonella Viola, la quale sui social scrive: “Spostare il coprifuoco di un’ora, alle 23, permetterebbe ai ristoratori che stanno investendo nelle strutture all’aperto di affrontare con maggiore fiducia la ripartenza. Così come aiuterebbe il mondo dello spettacolo, duramente colpito dalle restrizioni. E non cambierebbe invece nulla dal punto di vista dei contagi, a patto che continuino i controlli” .