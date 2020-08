Parcheggiatori abusivi pestano il consigliere regionale della Campania Borrelli

Brutta avventura per Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania, noto per le sue battaglie di legalità. Il giornalista è stato brutalmente aggredito poche ore fa e a darne comunicazione è stato il suo staff tramite la seguitissima pagina Facebook del consigliere, dove sono state caricate anche le immagini di un filmato che riprendono i fatti, avvenuti all'esterno di un noto ospedale napoletano.

Lo staff di Francesco Emilio Borrelli ha condiviso alcuni momenti dell'aggressione subita dal consigliere, che appare in seria difficoltà davanti all'aggressività di un gruppo di persone, tra le quali anche alcune donne. L'uomo viene brutalmente malmenato con schiaffi, pugni e calci prima che intervengano gli uomini della sicurezza privata dell'ospedale San Giovanni Bosco. La sicurezza libera Francesco Emilio Borrelli dalla furia rabbiosa degli assalitori. Non contenta, una donna gli si avvicina successivamente per minacciarlo, il tutto ripreso dalle persone che in quel momento si trovavano con il consigliere per documentare la buona riuscita di un lavoro durato mesi, per liberare il parcheggio dagli abusivi.

Poche ore fa a Napoli, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, è stato brutalmente picchiato e aggredito. Insieme ad alcuni attivisti documentava il fatto che un parcheggio dell'ospedale San Giovanni in Bosco fosse stato liberato dai parcheggiatori abusivi grazie all'azione di denuncia dei Verdi

quell'area è tornata ad essere gratuita alla sosta dei familiari dei degenti, nei mesi precedenti era sotto il controllo di pregiudicati

", si legge nel post pubblicato da Angelo Bonelli. Quella contro i parcheggiatori abusivi è una delle battaglie più note dell'attivista dei Verdi. Borrelli in più di un'occasione ha documentato l'attività illegale dei parcheggiatori particolarmente diffusa a Napoli e dintorni. Nella sua nota, Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi, spiega che dopo il loro intervento "".