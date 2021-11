Un contrasto, poi scoppia il caos: calci e pugni durante una partita tra 12enni

Un normale contrasto di gioco ed è esplosa la violenza in campo, con l’aggravante che i calciatori, ragazzini di appena 12 anni, erano impegnati in un torneo internazionale giovanile fondato sul far play, in occasione dei festeggiamenti di Halloween. L’increscioso episodio è accaduto a Riva di Chieri, nel Torinese, dove si giocava la partita di calcio tra il Salice Fossano di Cuneo e l'Us Alfortville, squadra dei sobborghi di Parigi. A riprendere le raccapriccianti scene un video amatoriale che ha fatto il giro del web. Si vede il trambusto in mezzo al rettangolo di gioco, con calci, pugni e schiaffi che volano tra i ragazzi. Coinvolti anche alcuni adulti, dirigenti delle due formazioni.

Ad avere la peggio è stato Riccardo Allocco, esponente di spicco della società sportiva Salice Fossano, il quale è stato colpito mentre era a terra con calci alla schiena molto violenti. “Ero sceso in campo – ha raccontato il dirigente al quotidiano La Stampa – per salvaguardare l'incolumità dei ragazzi. Non so come, forse sono scivolato perché pioveva a dirotto e il terreno era inzuppato di fango, mi sono ritrovato a terra e ho sentito una serie di forti colpi alla schiena” .

Allocco ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Riva di Chieri. Il giovane calciatore francese che l’ha malmenato ci è andato giù duro, poiché gli ha spaccato una costola. Il parapiglia è durato diversi minuti, tanto che è stato richiesto l’intervento dei carabinieri per sedare la rissa. L’organizzatore della manifestazione internazionale, Marco Mameli, ha deciso non solo di sospendere la partita incriminata, ma l’intero torneo. Lo spettacolo offerto è stato davvero disdicevole, soprattutto perché ad essere coinvolti sono proprio quei giovanissimi che dallo sport dovrebbero ricavare sani valori.

Da parte loro, i dirigenti della squadra francese, contattati dalla redazione del quotidiano La Stampa, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Le forze dell’ordine, intanto, continuano a indagare su un episodio di cui non si ha una documentazione completa. Lo stesso video, seppure eloquente, riprende solamente alcuni momenti della zuffa in campo ma, a quanto pare, altre situazioni spiacevoli sono accadute successivamente, negli spogliatoi e le parti in causa chiedono che venga fatta chiarezza.