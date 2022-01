"Calci e sediate". Maxi-rissa a Bologna, polemica sulla giunta rossa

Bologna violenta, ancora una volta. Le immagini catturate da un telefonino documentano l'ennesimo episodio di degrado. Un ulteriore campanello di allarme per la città delle due torri, dove ormai le risse sembrano all'ordine del giorno. Un video circolato sui social ha svelato quanto accaduto lo scorso weekend in una centralissima via del capoluogo emiliano: una brutale scazzottata tra giovani finita a colpi di sediate e calci. Quasi un triste déjà vu: l'11 dicembre scorso, sempre in città, si era consumata un'analoga zuffa tra studenti ubriachi, terminata con un ferito.

A distanza di un mese, il copione si è ripetuto. E con esso, le botte. Come testimonia il filmato choc diffuso in rete, alcuni giovani - " sette o otto " secondo i testimoni - hanno dato vita a una vera e propria aggressione ai danni di un loro coetaneo. I motivi della rissa non sono noti; certa è, invece, la violenza con la quale i protagonisti dell'episodio hanno dato sfogo alla loro rabbia. Nel "tutti contro uno" sono volati calci, pugni e sediate. Nei venti secondi ripresi da uno smartphone e diventati virali si vede un ragazzo scaraventato a terra e colpito ripetutamente dai coetanei. Schiaffi, spintoni, pedate. Avanti così, un colpo dopo l'altro. La scena si svolge davanti a un locale sotto gli occhi di una discreta folla che assiste impassibile al deprimente spettacolo.

Secondo quanto si apprende, le forze dell’ordine sono state prontamente informate dell'accaduto. Ora, i carabinieri della compagnia Bologna Centro, con la collaborazione della Squadra Mobile, stanno cercando di identificare i responsabili della maxi-rissa, per i quali potrebbero scattare dei provvedimenti. Un analogo lavoro di indagine era stato svolto dagli agenti rispetto alle violenze del dicembre scorso, per le quali - è notizia recente - sono stati emessi due divieti di dimora.