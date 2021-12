Caldo come fossimo a maggio: ecco la previsione per Capodanno

Lo avevamo detto qualche giorno fa e adesso c'è la conferma definitiva: sarà un Capodanno in compagnia dell'anticiclone africano con caldo anomalo e decisamente fuori stagione. Le anomalie termiche saranno anche di 15 gradi superiori rispetto alle medie del periodo tant'é che i meteorologi affermano come su colline e montagne sembrerà di essere a maggio.

Cosa sta per succedere

L'espansione di un'area di alta pressione dal Nord Africa, a partire da domani, provocherà un forte aumento delle temperature che raggiungeranno il loro picco proprio a cavallo di quest'anno e l'inizio del 2022. L'anomalia termica sarà importante tant'é che alcune località del nostro Paese potrebbero vedere crollare alcuni record decennali. Il caldo si farà sentire soprattutto al Centro-Sud con massime anche superiori ai 20°C e un clima, davvero, come fossimo nel mese di maggio. Soleggiato, caldo, a parte qualche innocua velatura è quanto accadrà sicuramente tra il 31 dicembre e il 1° gennaio con le perturbazioni atlantiche che, come nel periodo estivo, rimarranno molto lontane dal nostro Paese. Le zone dove farà più caldo saranno Campania, Calabria e Sicilia, massime comprese tra 15 e 20 gradi anche su tutte le altre Regioni centro-meridionali.

Viceversa, anche se in quota farà caldo, sulle grandi pianure del Nord la situazione non sarà cosi mite: anticiclone in inverno significa anche inversioni termiche e nebbie motivo per cui, anche in pieno giorno, su tante città e centri urbani le temperature massime saranno inferiori anche ai 10 gradi. Non si vivrà, quindi, il caldo fuori stagione che sperimenterà gran parte d'Italia. Come dicono gli esperti, le nebbie più intense si avranno soprattutto sulle pianure di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazioni simili anche sulle zone costiere di Liguria e alta Toscana oltre alle adriatiche centro-settentrionali.

Quando torna l'inverno

Insomma, le notizie per gli amanti di freddo e neve non sono delle migliori, con il manto bianco che andrà in sofferenza nei prossimi giorni su Alpi e Appennini a causa dell'anticiclone africano. Quando si avrà un cambiamento alla situazione anomala che si verrà a creare? Probabilmente non prima del 3-4 gennaio quando dovrebbe raggiungerci un po' d'aria fredda dal nord Europa ma la situazione è tutt'altro che chiara: alcuni modelli vedono la colata fredda dirigersi interamente verso la Penisola Iberica, altri verso est. Per un cambiamento più deciso e un ritorno a vere condizioni invernali, probabilmente, bisognerà aspettare l'Epifania. Cambiamento climatico o no, osservare un "mostro" di questa portata tra fine dicembre e i primi di gennaio sarà davvero una rarità.