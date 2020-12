Calo netto dei nuovi contagi, in risalita oltre 600 i decessi

Sono 13.318 i nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio della pandemia di 1.977.318. I morti salgono a 628, ieri 415. Ad oggi in Italia ci sono 605.955 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 7.627. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 20.315 che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.301.573. In netto calo il rapporto positivi/tamponi, che scende all'8,01% (ieri 12,37%), 2.687 i pazienti in terapia intensiva, 44 in meno. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.948 persone, con un calo rispetto a ieri di 197 pazienti.

LOMBARDIA

Aumentano contagi e decessi in Lombardia per il coronavirus. Secondo i dati di oggi i nuovi positivi sono pari a 2278, contro i 950 di ieri, mentre i decessi salgono da 41 a 92. I tamponi effettuati sono 31.939, con una percentuale di positivi del 7,1%.

VALLE D'AOSTA

Nessun nuovo decesso e 456 casi positivi attuali, -18 rispetto a ieri, di cui 90 ricoverati, 5 in intensiva, e 361 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'epidemia da Covid 19 in Valle d'Aosta, resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio emergenza, i casi positivi sono 7073, +33, i guariti sono 6249, +51 rispetto a ieri e i tamponi fino ad oggi effettuati 68876, + 432, di cui 8339 processati con test antigenico rapido.

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 289 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute a seguito del coronavirus sono state 6 per un dato complessivo dall'inizio della pandemia di 698. L'azienda sanitaria provinciale scinde le positività: 102 nuovi casi sono emersi dall'analisi di 935 tamponi Pcr e 187 su 4.020 test antigenici eseguiti. Complessivamente in provincia di Bolzano su 158.919 persone sottoposte a tampone Pcr, 28.267 sono risultate positive. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 176 e quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 23. Le persone infette ricoverate nelle strutture private convenzionate sono 145. Le persone guarite che erano risultate positive al test Pcr sono 16.723. Forte è ancora il contagio nelle scuole. Negli istituti in lingua tedesca la settimana scorsa le positività sono state 83 e 586 le persone poste in quarantena.

VENETO

Sono 3.082 i nuovi casi di Coronavirus in Veneto, su un totale di 16.050 tamponi effettuati (60mila compresi quelli rapidi). Sono invece 150 le vittime nelle ultime 24 ore. I veneti che sono attualmente positivi sono 102.578, i ricoverati sono 3.286 (379 dei quali in terapia intensiva). Sono questi i principali dati dell'emergenza Coronavirus in Veneto, resi noti dal presidente della Regione Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera.

LIGURIA

Sono 16 i nuovi decessi di pazienti positivi al coronavirus registrati nell'ultimo bollettino diffuso da Regione Liguria: si tratta di persone tra i 70 e i 97 anni, decedute tra il 13 e il 19 dicembre. Le vittime, da inizio emergenza sono salite a 2.798. In ospedale ci sono 765 ricoverati, 7 in più di ieri. Di questi, 65 sono in terapia intensiva. Sono 216 invece i nuovi casi di positività; nelle ultime 24 ore effettuati 3.789 tamponi molecolari.

TOSCANA

In Toscana sono 116.544 i casi di positività al coronavirus, 309 in più rispetto a ieri, lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 101.212 (86,8% dei casi totali). Si registrano 22 nuovi decessi: 10 uomini e 12 donne con un'età media di 79,3 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.806.133, 8.563 in più rispetto a ieri, di cui il 3,6% positivi. Sono invece 2.920 le persone testate oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 6.233 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.837, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.116 (34 in meno rispetto a ieri), di cui 175 in terapia intensiva (10 in meno).

LAZIO

Aumentano, seppur moderatamente, i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su quasi 13mila tamponi, si registrano 1.288 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.205 su oltre 12mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei decessi: sono 56, mentre ieri erano stati 42. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 1.775.

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 10.420 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 876 casi positivi: 340 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia Bat, 150 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 199 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione e un caso di provincia di residenza non nota. Sono stati, inoltre, registrati 35 decessi: 6 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 974.063 test, 26.726 sono i pazienti guariti e 53.292 sono i casi attualmente positivi.

CAMPANIA

Sono 791 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 10.185 tamponi. Dei 791 nuovi casi, 78 sono sintomatici e 713 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 182.050, mentre sono 1.927.864 i tamponi complessivamente analizzati. Sono 25 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania: in una nota si specifica che si tratta di 8 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore e 17 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dall'inizio della pandemia in Campania sono morte 2.624 persone. Sono 3.039 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale così a 98.167. In Campania sono 118 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 1.529 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

BASILICATA

Sono 76 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 1587 tamponi processati. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Dei nuovi positivi, 68 sono residenti in Basilicata.