Cambia il meteo: weekend di temporali, ecco dove colpiranno

Come affermato un paio di giorni fa, il primo week end di settembre coinciderà con l'arrivo di un'area di bassa pressione atlantica con piogge, temporali e grandinate soprattutto al Centro-Sud.

Sabato di maltempo: ecco le zone più colpite

Come dimostrano le immagini sempre aggiornate agli ultimi 15 minuti del satellite, Sardegna e Mediterraneo occidentale sono già interessati da molte nubi ed acquazzoni che si sposteranno man mano verso est: colpa di una perturbazione penetrata nei nostri mari che "vivrà" anche grazie all'energia delle calde acque dopo un'estate da caldo record. Per sabato 4 settembre, gli esperti prevedono acquazzoni, temporali e locali nubifragi su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e settori centro-settentrionali della Puglia: saranno questi i settori dove si manterrà più elevato il rischio di fenomeni anche di forte intensità. Attenzione anche alla Sicilia, dove le ultime elaborazioni prevedono intensi fenomeni soprattutto sui settori più orientali. Meteo più asciutto sul comparto tirrenico del Centro e su buona parte del Nord, dove l'unico vero rischio di precipitazioni sarà sui rilievi alpini e localmente su quelli prealpini.

Nuovi temporali domenica ma in miglioramento

Tra sabato e domenica il fronte atlantico proseguirà la sua marcia verso Sud: saranno sempre le regioni meridionali a subire maggiore instabilità specie Puglia, Basilicata, Calabria e i comparti più settentrionali della Sicilia. Su queste zone saranno ancora possibili intensi acquazzoni anche a carattere temporalesco. Soltanto dalla serata, anche su queste zone, si cominceranno a registrare i primi segnali di miglioramento. Meteo totalmente diverso, invece, al Centro-Nord dove sarà una domenica stabile e soleggiata con un clima mite che inviterà ad andare al mare o trascorrere la giornata all'aperto tra città e montagna. Soltanto sui rilievi alpini occidentali e localmente sull'Appennino centrale si potranno osservare nubi e locali piogge pomeridiane, comunque nulla di particolare. In questa fase, le temperature subiranno un calo fisiologico al Sud e sulla Sicilia a causa del maltempo, stazionarie o in lieve aumento le massime al Centro-Nord nella giornata di domenica.

Tendenza: modelli divisi

I modelli matematici "litigano" tra loro: chi propende per la ripresa dell'anticiclone africano con caldo fuori stagione e chi prevede una precoce avanzata della stagione autunnale. Ancora presto per sciogliere la prognosi di quanto ci attende sul medio-lungo termine ma si può ipotizzare il seguente scenario: dopo questa fase temporalesca al Centro-Sud, potrebbe essere l'alta africana a dominare e spuntarla con un ultimo sussulto estivo per tutta la prossima settimana, almeno fino al weekend dell'11-12 settembre, regalando all'Italia temperature prettamente estive ovunque e superiori alle medie del periodo. Ancora presto affinché diventi previsione, è per questo che saranno necessari nuovi aggiornamenti.