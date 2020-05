Da camici alle mascherine: i buchi nell'acqua di Arcuri

Camici inadeguati e assenza di mascherine. Tutti si scagliano contro Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, che si occupa di fornire le protezioni necessarie a medici e infermieri.

Lo scorso 3 maggio, Marco Gabusi, assessore alla protezione civile della Regione Piemonte aveva chiamato il commissiario, spiegando di avere urgente bisogno di camici di protezione per medici e infermieri. I dispositivi erano stati trovati in un'azienda in Cina certificata e l'assessore aveva chiesto l'autorizzazione ad importarli. Ma la risposta è no, perché i camici c'erano già. "Il commissario Arcuri ci ha garantito l'arrivo di molti camici nei giorni successivi - ha spiegato Gabusi a Non è l'arena- In effetti i camici sono arrivati, ma non hanno idrorepellenza e non tutelano dal rischio biologico ". Le foto svelate da Massimo Giletti mostrano dei " sacchi dell'immondizia ", che non sono in grado di proteggere gli operatori sanitari. Inoltre, le indicazioni che accompagnano i camici specificano che si tratta di dispositivi "no medical". I camici sembrerebbero arrivare da delle donazioni.

Gabusi dice di aver poi riferito al commissario Arcuri che i camici forniti non andavano bene. A quel punto, la Regione Piemonte è stata autorizzata a comprarli: " Ne arriveranno 10mila martedì e 20mila giovedì" .

Ma il problema non è solo quello dei camici inadeguati. Le polemiche si sono scatenate anche sulla fornitura di mascherine, la cui vendita era stata promessa a un prezzo di 50 centesimi. Ma nelle farmacie non c'era traccia di questi dispositivi e le critiche sono cresciute. " Non è il commissario che deve rifornire i farmacist i", si era giustificato Domenico Arcuri, prendendo di mira le società di distribuzione: " Le farmacie non hanno le mascherine perchè le loro due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini i 12 milioni di mascherine che sostenevano di avere ". E aggiunge: " Il prezzo massimo è stato fissato nell'esclusivo interesse dei cittadini, anche per evitare che chi oggi afferma di non avere mascherine e di aver bisogno delle forniture del Commissario, fino a qualche settimana le aveva e le faceva pagare ben di più ai cittadini ".