"Aveva una malattia del sangue". Si cerca nella cartella clinica di Camilla

Camilla Canepa, la giovane 18enne morta per trombosi dopo essersi vaccinata con AstraZeneca, sarebbe stata affetta da una carenza cronica delle piastrine e da problemi ormonali. È quanto starebbe emergendo dall'analisi dei documenti clinici acquisiti questa mattina dai Nas di Genova dalla cartella clinica della ragazza. In particolare, la patologia riscontrata sarebbe la piastrinopenia autoimmune familiare. La Procura, che ha avviato un'inchiesta, dovrà ora accertare se tutto questo fosse stato segnalato al momento della vaccinazione cui la giovane si era sottoposto il 25 maggio scorso all'open day a Chiavari.

Lo scorso 3 giugno la 18enne si era recata per la prima volta al pronto soccorso di Lavagna con sintomi molto gravi: forte cefalea e fotofobia. Sottoposta a Tac ed esami neurologici, che non avevano rilevato disfunzioni, era stata rispedita a casa. Le condizioni della ragazza, però, sono peggiorate e due giorni dopo Camilla è ritornata al pronto soccorso con deficit motori. A quel punto dagli esami strumentali è emersa l’emorragia celebrale. La giovane donna, trasferita all’ospedale San Martino, ha perso la vita nella giornata di ieri, dopo due interventi chirurgici effettuati nel tentativo di ridurre la trombosi celebrale e la pressione intracranica.

“Metteremo in atto il protocollo già applicato a un altro decesso post vaccino – ha dichiarato al Corriere della Sera il procuratore aggiunto Francesco Pinto –. Il fascicolo sarà aperto per omicidio colposo contro ignoti e si darà corso agli adempimenti necessari e alla raccolta di tutta la documentazione anche dell'iter vaccinale. Nomineremo il medico legale e l'ematologo che già stanno seguendo gli altri casi” . Tra i documenti che i militari stanno acquisendo in queste ore, ci sono anche le relazioni dei dirigenti medici del San Martino Pelosi e Brunetti. Martedì verrà dato l'incarico ai medici legali Luca Tatjana e Franco Piovella.