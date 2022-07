Cantano e ballano nel cimitero di guerra: rapper travolti dalle polemiche

Cantano (si fa per dire), saltellano e gesticolano con movenze da rapper, intanto si aggirano tra le lapidi come se quello fosse un luogo qualunque. Hanno suscitato indignazione le immagini dell'ultimo videoclip realizzato dal duo Depra ft. Senx e girato al cimitero austroungarico di Aurisina (Trieste). Nel luogo in cui riposano le spoglie mortali di 1934 soldati caduti durante la I Guerra mondiale, i due rapper hanno improvvisato le scene del filmato che accompagna la loro ultima canzone, " Tr*ie e droghe ", titolo già di per sé emblematico. Le sequenze, poi diffuse in rete, hanno provocato una pioggia di critiche.

Nel video, i due giovani si muovono nel camposanto intonando versi dai toni spudorati. " Ho il cuore rotto per una tr... ", cantano ad esempio. Intanto, uno dei due rapper si siede anche su una lapide mentre agita le mani a tempo di musica. A segnalare l'esistenza del video incriminato era stato dapprima uno storico della I Guerra mondiale, Roberto Todero, il quale ha riferito di aver già chiesto al sindaco di Aurisina, Igor Gabrovec, di intervenire. La notizia è poi rimbalzata sulle pagine della cronaca locale, suscitando ulteriore indignazione.

Nelle stesse ore il filmato pubblicato su Youtube veniva sommerso da commenti negativi proprio dovuti alla discutibile scelta della location. " Dovreste vergognarvi. Quello è un cimitero, oltretutto militare, gente caduta e anche malamente, spero verrà segnalato il tutto ", ha scritto ad esempio un utente. Dello stesso tenore, anche altri osservazioni postate a margine del filmato. " Ci sono tante location per i video e location legali dove girare un video. Ma girare un video dentro un cimitero è mancare di rispetto alle persone decedute, è sbagliato e di cattivo gusto ", ha osservato qualcun altro. Il video solo in un secondo momento è stato reso privato e dunque non più visibile al pubblico.