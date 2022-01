Caos scuola: dove non riaprono elementari e medie

La proposta è quella di posticipare l'apertura della scuola recuperando i giorni persi a giugno. Questo è il parere del presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. Una misura che servirebbe per contenere l'aumento dei contagi e dei ricoveri.

La preoccupazione riguarda soprattutto quanto potrebbe accadere al Servizio sanitario nazionale con il picco previsto per metà gennaio. " Le misure messe in atto dal Governo sono importanti - spiega Anelli - ma potrebbero non essere sufficienti per arginare il diffondersi dell'epidemia. I due anni trascorsi ci hanno insegnato che una misura davvero efficace è quella di limitare, in vista del picco, i contatti tra le persone ". Per questo motivo la riapertura delle scuole, in un momento in cui gli studenti hanno appena iniziato a vaccinarsi o a fare i richiami, a seconda delle fasce d'età, preoccupa medici e presidi. Questa è la motivazione alla base della richiesta dello stop di 15 giorni " da recuperare poi a giugno, quando dovremmo essere fuori dall'emergenza ".

Senza dimenticare il fatto che molti ospedali in diverse zone d'Italia (Napoli, Palermo, Firenze, Liguria e Lombardia), spiega sempre Anelli, sono già a rischio. Con il 16% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid viene limitata la possibilità di usufruire ai pazienti delle urgenze quali infarti, ictus, interventi chirurgici urgenti e via dicendo. La conseguenza è l'allungamento delle liste d'attesa. Il presidente Fnomceo, in proposito, ha ribadito: " Il Covid non ha mandato in pensione le altre malattie. Per questo invitiamo tutti i cittadini che ne hanno la possibilità a vaccinarsi, con il protocollo comprensivo del richiamo, in modo da cercare di limitare quadri clinici gravi che richiedano l'ospedalizzazione ".

" Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza ", è stata però la secca replica del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Nonostante siano oltre duemila i presidi che chiedono di far ripartire dopo le vacanze la scuola in Dad a causa dei contagi, il ministro sembra non muoversi di un passo: " Siamo molto attenti alle voci che ci arrivano dal Paese, ma anche alle tante voci che ci dicono che la scuola debba restare in presenza ".

Cosa accade nel Paese

Vista la situazione di emergenza nella Regione di cui è presidente, Vincenzo De Luca, tramite una diretta Facebook, ha dichiarato: " In questa condizione io credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda credo che non apriremo le scuole medie ed elementari ". Questo per evitare, stando a quanto dice De Luca, che si creino situazioni pesanti e gravi e per garantire a docenti, presidi e famiglie il massimo possibile di assistenza sanitaria.

Ammette, inoltre, l'assenza delle condizioni minime di sicurezza e la possibilità di offrire una collaborazione adeguata alle autorità scolastiche da parte delle autorità sanitarie, quest'ultime alle prese con decine di migliaia di contagi. " Le Asl dovrebbero fare in media 3mila tamponi al giorno per accompagnare le autorità scolastiche nel controllo del contagio nelle scuole. Non è possibile, per il livello di personale che abbiamo, perché dovremmo perdere una settimana di tempo per dare i risultati ", conclude De Luca.

Piuttosto critico anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il quale conferma la riapertura delle scuole il 10 gennaio ma ribadisce che il decreto impone delle fasi di testing insostenibili. " Diciamolo da subito ai genitori che non siamo in grado di testare e tracciare tutto quello che è necessario ", dichiara il leghista. E aggiunge: " Tutte le regioni sono allo stremo e una giornata con 18 mila contagiati prevedrebbe 18mila telefonate di contact tracing che moltiplicate per almeno una decina di contatti stretti significa 180mila persone da contattare in un giorno. Impossibile ".