Caos vaccini in Lombardia: a Como si presentano in 16 su 700, a Cremona in 60

A causa di un disguido nel sistema di conferma delle prenotazioni dei vaccini è caos in Lombardia. Il personale sanitario era pronto a inoculare le dosi previste per la giornata ma negli hub di Cremona, Como e in Brianza sono stati in pochissimi a presentarsi. Pare, infatti, che la piattaforma Aria non abbia inviato gli sms di conferma della vaccinazione ai cittadini prenotati, un disguido che ha creato il panico tra medici e infermieri, che hanno dovuto reperire i vaccinandi nel più breve tempo possibile.

Nell'hub vaccinale di Cremona erano attese circa 600 persone quest'oggi per effettuare il vaccino ma a fine giornata a presentarsi sono stati una sessantina. Una discrepanza enorme che ha costretto gli infermieri a far ricorso urgente alle liste degli aventi diritto per somministrare le dosi che, in caso contrario, sarebbero andate perse. Sono così partite le chiamate per gli over 80, le forze dell’ordine, il personale scolastico e gli operatori sanitari della fase 1 bis. È soprattutto verso questi ultimi che sono partite le telefonate per il reclutamento, principalmente perché si tratta di liste che vengono gestite in maniera autonoma dagli ospedali. I social, però, sono un grande veicolo di diffusione e non appena la notizia è iniziata a circolare, sono stati tantissimi gli over 80 che si sono precipitati nell'hub vaccinale di Cremona per ottenere la loro dose. Il tam tam mediatico che si è innescato è stato più efficace di ogni comunicazione tramite i canali diretti e così al polo fieristico già alle 14 l'Asst ha dovuto comunicare di aver esaurito gli slot per le dosi di vaccino a loro disposizione per la giornata odierna.

Ancora peggio è andata a Como, dove erano attese 700 persone nella giornata odierna e se ne sono presentate meno di 20 nel centro predisposto in via Napoleona per la vaccinazione del personale scolastico. È iniziato anche in questo caso il giro di telefonate per reperire persone da vaccinare tra gli appartenenti alle stesse liste oppure alle forze di polizia locali e grazie al tam tam si sono presentati in via Napoleona anche docenti non prenotati per sopperire all'assenza causata dal guasto Aria. Anche in Brianza si sono registrati gli stessi disagi. L'Asst Lariana sta vivendo momenti difficili in queste ore con le somministrazioni di vaccino. Oltre al disguido causato oggi dal malfunzionamento della piattaforma Aria, stando a quanto riporta La Provincia di Como ieri nessuna dose di vaccino AstraZeneca sarebbe stata somministrata nonostante la conferma della ripartenza alle 15 di venerdì dopo lo stop dell'Aifa.