Carabiniere spara al maresciallo e si barrica in caserma: paura ad Asso

È scattato l'allarme nella caserma dei carabinieri di Asso, dove, durante la serata di oggi, ha avuto luogo una sparatoria.

Stando alle poche notizie filtrate fino ad ora, a impugnare l'arma da fuoco e rivolgerla contro un proprio collega sarebbe stato il brigadiere Antonio Milia. Per quanto concerne la vittima, invece, dovrebbe trattarsi del maresciallo Doriano Furceri, anche'egli assegnato alla medesima caserma di via Praeli. Il responsabile sarebbe ancora asserragliato all'interno dello stabile, e starebbe impedendo a chiunque anche solo di avvicinarsi per verificare le condizioni del maresciallo.

Milia avrebbe aperto il fuoco contro il proprio collega esplodendo un primo colpo di pistola, seguito, stando a quanto riferito da qualche testimone, almeno da altri due spari. Come anticipato, non si conoscono al momento le esatte condizioni di salute della vittima: l'unica certezza è che il brigadiere si trova ancora barricato all'interno della caserma.

Sul luogo, nel frattempo, sono sopraggiunti da Milano gli uomini del Gis (Gruppo di intervento speciale dell'Arma), mentre tutto l'edificio è stato circondato numerosi carabinieri in tenuta anti proiettile.

I problemi di salute

Antonio Milia, a causa di alcuni problemi di natura psicologica, era stato ricoverato qualche giorno presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia (Como). Dopo qualche mese di convalescenza, una volta ricevuto il via libera dalla Commissione Medico Ospedaliera, il brigadiere aveva recentemente potuto riprendere servizio. Stando ad alcune fonti, tuttavia, si trovava attualmente in ferie.